Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Сергей Силкин: Кокорин сыграет в этом сезоне, если выйдет из СИЗО в феврале

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин считает, что нападающий "Зенита" Александра Кокорина сможет принять участие в нынешнем сезоне РПЛ.

"Знаю, что некоторые пишут письма Кокорину и Мамаеву, но я - нет… Я законопослушный товарищ, а ребята повели себя не по закону. Если бы мы с вами что-то такое сделали, то были бы сегодня примерно там же, где и они. Есть законы, которые не надо нарушать. Никому. Какой бы талантливый ты ни был, в каком бы хорошем клубе ни играл. Ты должен уважать окружающих. Ребятки нарушили, и им не по 15 лет. Одному 28 скоро, второму - уже 30. В таком возрасте о себе думать нужно далеко не в первую очередь, у них же семьи и дети. Что заслужили, то и получили.

Возможна ли реабилитация в футболе? После того как вышел Эдуард Стрельцов (нападающий сборной СССР, осужденный в 1958 году за изнасилование), он ведь играл здорово, и его люди очень любили. Почему? Потому что человек был простой. Кокорин с Мамаевым тоже в итоге выйдут. За время, которое они там просидели, их кошельки похудели. И чтобы что-то заработать, возможностей не так много. Но когда они выйдут - это вопрос. Дадут лет по семь… К тому времени с футболом уже придется попрощаться.

Сыграет ли в этом сезоне Кокорин? Думаю, если освободится в феврале, то сыграет. Месяца полтора-два на подготовку будет достаточно", -цитирует Силкина "Матч ТВ".
Теги: Силкин Кокорин Динамо
Сегодня, 05:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.