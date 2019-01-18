Роман Еременко официально перешёл из "Спартака" в "Ростов"

Бывший полузащитник московского "Спартака" Роман Еременко стал игроком "Ростова".По информации с официального сайта ростовского клуба, контракт хавбека рассчитан на 2,5 года.