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Роман Еременко официально перешёл из "Спартака" в "Ростов"

Бывший полузащитник московского "Спартака" Роман Еременко стал игроком "Ростова".

По информации с официального сайта ростовского клуба, контракт хавбека рассчитан на 2,5 года.

"Газета.ру"
Теги: Еременко Спартак Ростов
Сегодня, 06:31
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