Чистый долг клубов РПЛ за десять лет вырос до €515 млн

Чистый долг российских футбольных клубов за последние десять лет вырос до €515 млн.По информации из документа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), рост задолженностей команд стал выше на 46%. Данный показатель является четвертым по величине в Европе. Россия уступает только Англии, Италии и Турции.Отмечается, что часть денежных средств приходится на капиталовложение, поэтому рост не вызывает опасений.По данным организации, клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) больше других зависят от спонсорства и коммерции, доля которых составляет 61% от общих доходов.В 2017 году команды из чемпионата России заработали в сумме €497 млн, а в частности каждая имела доход в €31 млн. Данные показатели больше у представителей высших дивизионов чемпионатов Англии, Германии и Испании.