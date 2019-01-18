"Зенит" - единственный российский клуб в топ-30 Европы по доходам за 2017 год

"Зенит" стал единственным российским представителем в топ-30 европейских клубов по доходам в 2017 году.Общий доход сине-бело-голубых в 2017 году составил 169 млн евро. Это 28-й показатель в Европе и лучший среди клубов РПЛ. При этом по сравнению с 2016 годом доход петербургского клуба сократился на 12 млн евро.Совокупный доход клубов РПЛ за 2017 год, по данным УЕФА, составил 813 млн евро. Этот показатель стал шестым в Европе. Больший доход тогда получили только представители АПЛ — 5,3 млрд евро, испанской Ла Лиги — 2,9 млрд евро, немецкой Бундеслиги — 2,8 млрд евро, итальянской Серии А — 2,1 млрд евро, а также французской Лиги 1 — 1,6 млрд евро.В среднем доход одного клуба РПЛ за последние 10 лет вырос на 29 млн евро, сказано в отчете. В процентном соотношении доходы всех клубов РПЛ увеличились за этот период на 130%.