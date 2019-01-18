Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Сергей Силкин: Смолова рано списывать со счетов, он очень старается

Экс-тренер "Динамо" Сергей Силкин выразил поддержку нападающему "Локо" Федору Смолову.

"Чтобы Смолову вновь найти свою игру, ему необходимо больше быть на поле, участвовать в тренировочном процессе, чтобы его видели и старались играть на него. Многие над ним посмеивались, списывали со счетов, но я убежден, что рано.

У него появилась мотивация, огромное желание играть и доказывать. Если бы всего этого не было, мы могли бы говорить о кризисе. Он очень старается. Я это вижу", - цитирует Силкина Матч ТВ.
Теги: Силкин Смолов
Сегодня, 08:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  safonas   (Сегодня, 09:12)
  • -1
  •  (1)

а Силкин разве в тренерском штабе у Семина?


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.