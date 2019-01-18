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Анатолий Тимощук рассказал, как проходят сборы "Зенита"

Помощник главного тренера "Зенита" Анатолий Тимощук рассказал о сборах питерского клуба.

"У нас перед отъездом еще медобследование игроков было. И его данные тоже порадовали. Футболисты вышли из отпуска в достаточно хорошем состоянии. Это говорит, что они работали в отпуске. Молодцы! Что касается тестирования в Катаре, то данные еще надо обработать. Тогда смогу сказать более конкретно, кто в какой группе находится и кто какую работу может выполнять.

Игра с "Локомотивом" уже через пять дней. Пока нужно работать в режиме двухразовых тренировок, чтобы игроки получили определенный объем и вернулись в то состояние физическое и мышечное, в котором они будут чувствовать себя комфортно. Так что сейчас у нас такой небольшой подводяще-нагрузочный цикл.

Условия работы практически идеальные. Утром немного жарко, но комфортно для тренировок. Вечером работать еще приятнее. Поэтому второе занятие в основном направлено на работу с мячами. Игровые, тактические упражнения футболистам предлагаем", - приводит слова Тимощука Матч ТВ.
Теги: Зенит Тимощук
Сегодня, 08:50
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 08:58)
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Болеет за:
«Спартак»
А он не рассказал, сколько российских денег на АТО перечислил?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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