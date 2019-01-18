Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Федор Чалов забил 5 голов в двусторонках ЦСКА

ЦСКА продолжает тренировочный сбор в испанском Кампоаморе.

Накануне игроки разделились на две команды и провели две двусторонки.

"Синие" дважды обыграли "зеленых" – 8:5 (Чалов – 3, Набабкин, Бийол, Тикнизян, Дзагоев, Обляков – Ахметов – 2, Нисимура, Ефремов, Жамалетдинов) и 5:0 (Чалов – 2, Влашич – 2, Обляков).

Bobsoccer
Теги: ЦСКА Чалов
Сегодня, 11:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  trachok   (Сегодня, 12:19)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Игорь Казьмин
Конечно рад за Фёдора....но этот сезон будет для него показательный...прибавит или нет...вот показатель...сейчас Он подающий надежды...а всем наверное хотелось что бы в России появился нападающий ТОП...


Как же надоел этот шаблон: "подающий надежды"! Подающие надежды это ребята в футбольной школе, максимум в молодежной команде, но никак не игроки основного состава.
Регистрация: 12.05.2013 [жалоба]
#1  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 11:49)
  • -1
  •  (3)

Конечно рад за Фёдора....но этот сезон будет для него показательный...прибавит или нет...вот показатель...сейчас Он подающий надежды...а всем наверное хотелось что бы в России появился нападающий ТОП...


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.