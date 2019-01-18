Новости партнеров

Власти Самарской области проведут проверки в "Крыльях Советов"

Власти Самарской области проведут проверки в самарских "Крылья Советов" и поменяют структуру управления. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Там [в "Крыльях Советов"] есть в чем поразбираться. Мы будем менять структуру управления клубом. Есть предложения, как структуру управления в целом поменять. Мы будем там проводить проверки", - сказал Азаров.

По мнению главы региона, было бы правильным обязать клуб раскрывать свои финансовые данные и публиковать финансовую отчетность, как это делают публичные компании. "Предложение правильное, считаю, информацию эту открывать и предоставлять", - сказал губернатор, отвечая на вопрос журналистов о возможности публикации такой информации.

Ранее Азаров сообщил о принятом им решении сменить председателя совета директоров "Крыльев Советов". Этот пост займет заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. По словам главы региона, у действующего председателя совета директоров клуба Дмитрия Шляхтина в настоящее время большая нагрузка по другим должностям. Шляхтин является министром спорта Самарской области и президентом Всероссийской федерации легкой атлетики.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 19:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  dobr25  Самарская область (Сегодня, 20:48)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Volodia379
Наверно удивило что новых игроков набрали еще на одну команду!

Ты точно следишь за ситуацией в клубе или тупо из мозга сопли выковыриваешь?


--------------------
Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#1  Volodia379   (Сегодня, 20:39)
  • -1
  •  (1)
online

Наверно удивило что новых игроков набрали еще на одну команду! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.