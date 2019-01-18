Власти Самарской области проведут проверки в "Крыльях Советов"

Власти Самарской области проведут проверки в самарских "Крылья Советов" и поменяют структуру управления. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции губернатор Самарской области Дмитрий Азаров."Там [в "Крыльях Советов"] есть в чем поразбираться. Мы будем менять структуру управления клубом. Есть предложения, как структуру управления в целом поменять. Мы будем там проводить проверки", - сказал Азаров.По мнению главы региона, было бы правильным обязать клуб раскрывать свои финансовые данные и публиковать финансовую отчетность, как это делают публичные компании. "Предложение правильное, считаю, информацию эту открывать и предоставлять", - сказал губернатор, отвечая на вопрос журналистов о возможности публикации такой информации.Ранее Азаров сообщил о принятом им решении сменить председателя совета директоров "Крыльев Советов". Этот пост займет заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. По словам главы региона, у действующего председателя совета директоров клуба Дмитрия Шляхтина в настоящее время большая нагрузка по другим должностям. Шляхтин является министром спорта Самарской области и президентом Всероссийской федерации легкой атлетики.