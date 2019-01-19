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Источник: "Зенит" рассматривает кандидатуру Калинича для усиления атаки

Форвард "Атлетико" Никола Калинич может переехать в Россию.

"Зенит" рассматривает кандидатуру 31-летнего форварда сборной Хорватии для усиления линии атаки, сообщает "Спорт Уик-энд".

"Зенит" интересовался Калиничем еще весной 2018 года. В нынешнем сезоне 31-летний хорват забил 2 гола в 11 матчах чемпионата Испании.
Теги: Калинич Зенит Атлетико
Сегодня, 14:47
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#9  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 15:58)
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Болеет за:
«Спартак»
2 гола в 11 матчах???!!!Так этот,как его,Заболотный забьёт три!!!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#8  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:33)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Сарсания был такой один. Второго не сыскать. pensive
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#7  baden69   (Сегодня, 15:25)
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Болеет за:
«Зенит»
А смысл??? Ему уже 31 год, если и приедет, то никому ничего доказывать не будет, приедет просто заработать денег, а не играть в футбол.
Весь смысл возможного перехода - это отмывание бабок ни больше, ни меньше...
Регистрация: 31.08.2010 [жалоба]
#6  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:24)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Bairys
Отличное усиление, 31 год, 2 гола в 11 матчах! Качать гениев!

А что Заболотный лучше?


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#5  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 15:11)
  • +1
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online
Болеет за:
«Волга НН»
Средний футболист .Не думаю что это усиление ,тем более он даже не вице-чемпион мира).
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
#4  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:10)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Отличное усиление, 31 год, 2 гола в 11 матчах! Качать гениев!
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#3  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 15:05)
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Болеет за:
«Ростов»
"....Зенит интересовался...."

А что говорит сам Калинич? Не интересовались?
Вообще-то любой игрок сборной Хорватии это усиление для любого клуба РПЛ.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#2  Egorysche   (Сегодня, 15:03)
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online

нахрена покупать игроков, если им осталось играть год-два?
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#1  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 14:52)
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Болеет за:
«Спартак»
А местного кота-песдабола спросили?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
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