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ЦСКА поздравил Родриго Бекао с днем рождения (фото)

Пресс-служба ЦСКА в официальном твиттере клуба поздравила Родриго Бекао с днем рождения - сегодня центральному защитнику исполнилось 23 года.



Бекао перешел в ЦСКА этим летом и уже успел стать обладателем Суперкубка в составе армейцев.
Теги: ЦСКА Бекао
Сегодня, 14:50
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#1  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 15:09)
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Болеет за:
«Спартак»
23?
Вспоминается незабвенный Джигарханян-"Какая тётя,вы посмотрите на её лицо!"


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
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