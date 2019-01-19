Новости партнеров

Футболисты ЦСКА по традиции искупали Паулино Гранеро в бассейне (видео)

Футболисты ЦСКА, находясь на сборе в испанском Кампоаморе, пошутили над тренером по физподготовке Паулино Гранеро.

Они искупали его в холодном бассейне. Обычно подобное мероприятие происходит каждый год во время зимних тренировочных сборов.



Напомним, Гранеро вернулся в ЦСКА через полгода после ухода. Он пришел в команду в 2010 году, перед началом нынешнего сезона он объявил об уходе, заявив, что "пришла пора попробовать что-то новое".


Теги: ЦСКА
Сегодня, 15:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  Lino   (Сегодня, 15:38)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
По Ерёменко что-то новое - это Ростов через Спартак(3-4-7 на данный момент, рост заметен только в нумерологии).
Регистрация: 19.08.2018 [жалоба]
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:22)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вестник цска

.....заявив, что "пришла пора попробовать что-то новое".


ну, прям, как Ерёменко.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.