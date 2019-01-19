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Валерий Карпин: "Краснодару" не надо путать свою честь с честью страны

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин ответил на слова гендиректора "Краснодара" Владимира Хашига, который ранее объяснил необходимость переноса ответного четвертьфинального матча Олимп-Кубка России с ростовчанами.

Хашиг же заявил, что "Валерий Георгиевич прекрасно знает ситуацию. На 24 февраля встреча была назначена потому, что проведение первой игры полуфинала планировалось на 27-е. Но раз все остальные четвертьфиналы (три матча назначены на март), и, соответственно и полуфиналы, перенесли на более поздний срок, в чем смысл выходить на поле через два на третий, когда еще не возобновился чемпионат? Валерий Георгиевич хочет, чтобы мы играли невосстановленными через два дня, да еще и после выезда – у нас 21 февраля матч с "Байером" в Лиге Европы. А вот в остальном логики нет никакой. Мы защищаем честь страны в Европе, чемпионат еще не продолжен, полуфиналы перенесены – а именно из-за них был поставлен матч на 24 февраля. Шансы на то, что 27 февраля будет теплее, чем 24-го, выше. Зачем играть, когда одна команда недовосстановлена?"

– Как отреагировали на замечание Хашига – вы хотите, чтобы "Краснодар" вышел на поле, не отдохнув?

– Могу ответить только то, что еще в ноябре я подумал за "Краснодар" – что 21 февраля команда будет играть невосстановленной и надо перенести встречу с февраля на более поздний срок. Мне отказали. На том совещании в премьер-лиге присутствовал главный тренер "Краснодара", который промолчал. Если генеральный директор не в курсе этой ситуации, пусть спросит у своего тренера. "Ростов" не хотел проводить встречу 24 февраля, и теперь разговор о том, что в этом день "Краснодар" будет играть невосстановленным – это не наша, а их проблема.

– Понимаете, почему сейчас идет такое давление и усилия по переносу игры с 24 на 27 февраля?

– Потому что теперь вдруг соперники проснулись, а заранее, видимо, не думают.

– Как реагируете на такую логику – "Краснодар" защищает честь страны на евроарене, поэтому игру надо перенести?

– Пусть мне кто-нибудь объяснит – в чем матч 24 февраля мешает "Краснодару" защитить честь страны тремя днями ранее, 21-го? Если бы краснодарцы выступали в еврокубках после нашего матча, логику я бы мог понять – в этом случае игра 24 февраля могла помещать защитить честь страны 27 февраля. А сейчас не вижу, как матч 24 февраля может помешать встрече 21 февраля. В нынешней ситуации "Краснодар" 24 февраля в матче с нами будет защищать свою честь, а не честь страны. Не надо громких фраз. Не надо путать честь свою и честь страны.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Краснодар Карпин Ростов
Сегодня, 16:49
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(9)
#8  бородач  счётная палата (Сегодня, 17:56)
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  •  (11)
Болеет за:
«Динамо» М
Какая честь страны ?? Посмотрите какое место по уровню жизни занимает РФ в рейтинге стран и сразу все станет на свои места --- не пойму как спортсмены могут защищать честь страны??свою пусть защищают--бабло не хилое рубят...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#7  xxd   (Сегодня, 17:53)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Лечащий Врач
Цитата: ctdthysqjktym
Согласен. Божий дар и яичница - разные вещи.

Не согласен.Разве яичница не божий дар?

Если вы раз в 15 лет выиграли золото, это не потому что куевая команда, это потому что вас бог проверяет на прочность. Ибо через страдания, все игроки Спартака потом попадают в рай.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#6  Spartacus1971   (Сегодня, 17:29)
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  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Карпин мужик.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#5  Skyline  СПБ (Сегодня, 17:23)
  • -11
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Просрочка звезду словила.


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это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#4  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 17:21)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ctdthysqjktym
Согласен. Божий дар и яичница - разные вещи.

Не согласен.Разве яичница не божий дар?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#3  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 17:15)
  • +1
  •  (5)
online

Согласен. Божий дар и яичница - разные вещи.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 16:59)
  • +1
  •  (23)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: arbetr27
Хамло и горлопан, ничего не достигший

Ты докуя чего достиг на своём гнилом диване, баран тупорылый. Слышь, школоло дырявое, ты может заткнёшь свой свисток?

Карпин абсолютно прав. Краснодару надо было думать раньше и прислушиваться к словам Карпина ещё осенью, а не валить со своей просроченной головы на здоровую. Кубок России - это не честь страны для краснодара.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  arbetr27  Санк-Петербург (Сегодня, 16:53)
  • -10
  •  (26)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Хамло и горлопан, ничего не достигший в своей тренерской карьере, понимает, что халява, ввиде усталости "Краснодара" после ЕК встречи, может сойти на нет, переносом и истерит.... Начинает передергивать ситуацию, пытаясь оправдать свое нытье, в отличие от остальных ШЕСТИ команд, которым тоже перенесли матчи Кубка с 24-го числа. Краснодар играет в ЕК не только ради своих интересов, но и для рейтинга России, а этот "чудак" пытается опровергнуть аргументы руководителя краснодарского клуба. Не ной, "великий" тренер, НИЧЕГО не достигший в своей тренерской карьере, как это делают Кононов, Бердыев и КО, а выходи на поле и доказывай свои претензии на кубок, на футбольном поле, а не истеря в СМИ, подогревая болельщиков ростовских, итак отмороженных, ждущих очередной причины завопить о новом заговоре "конкурентов" (забывая о месте в таблице, ниже ЕК зоны и вечном лифте в рос. футболе) против "великого" клуба. Позорники, вечно скулящие.
Регистрация: 12.01.2019 [жалоба]
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