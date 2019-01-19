"Спартак" заехал в отель в Катаре

Футболисты и тренерский штаб "Спартака" добрались до отеля The Torch в центре Дохи, где будут проживать во время своего второго предсезонного сбора.В отеле к команде присоединились Фернанду, Луиз Адриану, Софьян Ханни, Самюэль Жиго и Педро Роша, которые добирались до Катара самостоятельно. Также с командой прилетел спортивный директор "Спартака" Сергей Родионов.