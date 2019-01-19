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"Спартак" заехал в отель в Катаре

Футболисты и тренерский штаб "Спартака" добрались до отеля The Torch в центре Дохи, где будут проживать во время своего второго предсезонного сбора.

В отеле к команде присоединились Фернанду, Луиз Адриану, Софьян Ханни, Самюэль Жиго и Педро Роша, которые добирались до Катара самостоятельно. Также с командой прилетел спортивный директор "Спартака" Сергей Родионов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак
Сегодня, 17:44
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(3)
#5  Denx   (Сегодня, 18:42)
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online

спартак заехал в хату
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 18:17)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: strekall
Следующая новость - кто в каких номерах расселился...

Ты и на ней отметишься.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  strekall  Руcь (Сегодня, 18:11)
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Болеет за:
«Зенит»
Следующая новость - кто в каких номерах расселился...


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013 [жалоба]
#2  Gor68  г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 18:04)
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  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Почему путь от аэропорта до отеля остался не освещенным в прессе! rage
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#1  CSKA_Best   (Сегодня, 17:49)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
жиго и рожа
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
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