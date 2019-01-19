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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Александр Ерохин рассказал о планах "Зенита" на вторую половину сезона
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал, что у команды были неудачные игры в первой части сезона, но их приняли к сведению и постараются исключить.
– Первая часть сезона вышла для вас довольно результативной. Чем это объясните? Сменой позиции?
– Я набрал хорошую форму, а Сергей Богданович стал чаще использовать меня ближе к атаке – либо с краю, либо под нападающими. Появилось больше возможностей отличиться. Тренер постарался использовать мои лучшие качества. Все вместе и сложилось, – сказал Ерохин в интервью пресс-службе клуба.
– К концу года "Зенит" немного растерял преимущество. Нашли причину?
– Все команды двигались достаточно плотно. Одна осечка и соперники подходят ближе. Когда находишься на первом месте, любая команда против тебя выходит как на последний бой. У нас были неудачные матчи, но мы приняли их к сведению. Нужно постараться их исключить в весенней части сезона.
Неправильно искать какие-то оправдания в виде усталости или чего-то еще. Проиграли, проанализировали, двигаемся дальше. Причины нужно искать в себе, игровых моментах, а не в посторонних факторах.
– Понятно, что во второй половине сезона придется очень тяжело. Можете как-то воодушевить болельщиков?
– Очень серьезно готовимся. Ребята вышли из отпуска и видно, что у всех горят глаза, все тренируются с большим желанием. Уверен, с первого матча начнем набирать очки и увеличим отрыв.
ФК "Зенит"
– Первая часть сезона вышла для вас довольно результативной. Чем это объясните? Сменой позиции?
– Я набрал хорошую форму, а Сергей Богданович стал чаще использовать меня ближе к атаке – либо с краю, либо под нападающими. Появилось больше возможностей отличиться. Тренер постарался использовать мои лучшие качества. Все вместе и сложилось, – сказал Ерохин в интервью пресс-службе клуба.
– К концу года "Зенит" немного растерял преимущество. Нашли причину?
– Все команды двигались достаточно плотно. Одна осечка и соперники подходят ближе. Когда находишься на первом месте, любая команда против тебя выходит как на последний бой. У нас были неудачные матчи, но мы приняли их к сведению. Нужно постараться их исключить в весенней части сезона.
Неправильно искать какие-то оправдания в виде усталости или чего-то еще. Проиграли, проанализировали, двигаемся дальше. Причины нужно искать в себе, игровых моментах, а не в посторонних факторах.
– Понятно, что во второй половине сезона придется очень тяжело. Можете как-то воодушевить болельщиков?
– Очень серьезно готовимся. Ребята вышли из отпуска и видно, что у всех горят глаза, все тренируются с большим желанием. Уверен, с первого матча начнем набирать очки и увеличим отрыв.
ФК "Зенит"
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