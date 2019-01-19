Новости партнеров

Александр Ерохин рассказал о планах "Зенита" на вторую половину сезона

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал, что у команды были неудачные игры в первой части сезона, но их приняли к сведению и постараются исключить.

– Первая часть сезона вышла для вас довольно результативной. Чем это объясните? Сменой позиции?

– Я набрал хорошую форму, а Сергей Богданович стал чаще использовать меня ближе к атаке – либо с краю, либо под нападающими. Появилось больше возможностей отличиться. Тренер постарался использовать мои лучшие качества. Все вместе и сложилось, – сказал Ерохин в интервью пресс-службе клуба.

– К концу года "Зенит" немного растерял преимущество. Нашли причину?

– Все команды двигались достаточно плотно. Одна осечка и соперники подходят ближе. Когда находишься на первом месте, любая команда против тебя выходит как на последний бой. У нас были неудачные матчи, но мы приняли их к сведению. Нужно постараться их исключить в весенней части сезона.

Неправильно искать какие-то оправдания в виде усталости или чего-то еще. Проиграли, проанализировали, двигаемся дальше. Причины нужно искать в себе, игровых моментах, а не в посторонних факторах.

– Понятно, что во второй половине сезона придется очень тяжело. Можете как-то воодушевить болельщиков?

– Очень серьезно готовимся. Ребята вышли из отпуска и видно, что у всех горят глаза, все тренируются с большим желанием. Уверен, с первого матча начнем набирать очки и увеличим отрыв.

ФК "Зенит"
Теги: Ерохин Зенит
Сегодня, 20:31
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  spiri   (Сегодня, 21:05)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Челси»
вперед,Зеня!!!! blush


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.