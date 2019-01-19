Александр Ерохин рассказал о планах "Зенита" на вторую половину сезона

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал, что у команды были неудачные игры в первой части сезона, но их приняли к сведению и постараются исключить.– Я набрал хорошую форму, а Сергей Богданович стал чаще использовать меня ближе к атаке – либо с краю, либо под нападающими. Появилось больше возможностей отличиться. Тренер постарался использовать мои лучшие качества. Все вместе и сложилось, – сказал Ерохин в интервью пресс-службе клуба.– Все команды двигались достаточно плотно. Одна осечка и соперники подходят ближе. Когда находишься на первом месте, любая команда против тебя выходит как на последний бой. У нас были неудачные матчи, но мы приняли их к сведению. Нужно постараться их исключить в весенней части сезона.Неправильно искать какие-то оправдания в виде усталости или чего-то еще. Проиграли, проанализировали, двигаемся дальше. Причины нужно искать в себе, игровых моментах, а не в посторонних факторах.– Очень серьезно готовимся. Ребята вышли из отпуска и видно, что у всех горят глаза, все тренируются с большим желанием. Уверен, с первого матча начнем набирать очки и увеличим отрыв.