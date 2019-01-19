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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Оренбург
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Александр Ерохин: хочу уже поскорее начать тренироваться вместе с командой
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал, как проходит первый тренировочный сбор сине-бело-голубых в Катаре.
– Расскажите, как проходят сборы.
– В декабрьском матче с "Рубином" получил небольшое повреждение, поэтому вместе с медицинским штабом решили более плавно войти в тренировочный режим. Некоторые тренировки провожу с ограничениями. Надеюсь, в ближайшее время присоединюсь к общей группе.
– Как вам условия для подготовки? Все прекрасно?
– По-моему, да. Отличные поля, что самое главное на сборах. Все остальное второстепенно. Тем не менее, бытовые условия на приличном уровне, никаких проблем нет. Тренируемся, восстанавливаемся, готовимся.
– Соскучились по работе с мячом? В отпуске наверняка к нему не прикасались.
– В отпуске у всех, в основном, беговая работа для поддержания физических кондиций. Сейчас делаю упражнения с мячом, но не в общей группе – без квадратов и игры. Хочу уже поскорее начать тренироваться вместе с командой.
– С каким настроением ехали на сборы?
– С отличным! Хорошо отдохнул, успел соскучиться по партнерам, тренировкам вместе с командой. К концу отпуска хочется поскорее начать работать, готовиться к матчам. Тем более времени не так много. Первые дни – тяжелые, нужно втягиваться, много беговой работы. Тем не менее, тружусь на хорошей волне и с позитивом.
ФК "Зенит"
– Расскажите, как проходят сборы.
– В декабрьском матче с "Рубином" получил небольшое повреждение, поэтому вместе с медицинским штабом решили более плавно войти в тренировочный режим. Некоторые тренировки провожу с ограничениями. Надеюсь, в ближайшее время присоединюсь к общей группе.
– Как вам условия для подготовки? Все прекрасно?
– По-моему, да. Отличные поля, что самое главное на сборах. Все остальное второстепенно. Тем не менее, бытовые условия на приличном уровне, никаких проблем нет. Тренируемся, восстанавливаемся, готовимся.
– Соскучились по работе с мячом? В отпуске наверняка к нему не прикасались.
– В отпуске у всех, в основном, беговая работа для поддержания физических кондиций. Сейчас делаю упражнения с мячом, но не в общей группе – без квадратов и игры. Хочу уже поскорее начать тренироваться вместе с командой.
– С каким настроением ехали на сборы?
– С отличным! Хорошо отдохнул, успел соскучиться по партнерам, тренировкам вместе с командой. К концу отпуска хочется поскорее начать работать, готовиться к матчам. Тем более времени не так много. Первые дни – тяжелые, нужно втягиваться, много беговой работы. Тем не менее, тружусь на хорошей волне и с позитивом.
ФК "Зенит"
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