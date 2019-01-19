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"Мои клоны! Люблю вас!" - Андрей Аршавин встретился с детьми (фото)

Бывший форвард "Зенита" Андрей Аршавин встретился со своими детьми и выложил фото с ними в инстаграм.

"Мои клоны!!!!! Люблю вас!!!!" - написал экс-футболист.

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Мои клоны!!!!!люблю вас!!!!??????

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Теги: Аршавин Зенит
Сегодня, 22:17
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#2  Анатолий Ctkbdthcnjd   (Сегодня, 23:19)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Надо одновременно включить телевизор и бросить мяч и посмотреть к чему они потянутся
Регистрация: 7.06.2017 [жалоба]
#1  Киклоп  Россия (Сегодня, 23:09)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Так и веет отеческим теплом от слова "клоны"...
Но это наши проблемы.


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Veliky Hamster
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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