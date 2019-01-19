"Мои клоны! Люблю вас!" - Андрей Аршавин встретился с детьми (фото)

Бывший форвард "Зенита" Андрей Аршавин встретился со своими детьми и выложил фото с ними в инстаграм."Мои клоны!!!!! Люблю вас!!!!" - написал экс-футболист.