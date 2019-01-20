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В "Анжи" рассказали о потере игроков

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев рассказал, в каком настрое команда проводит зимние сборы.

Он отметил, что в команде могут возникнуть сложности с составом, потому что многие футболисты уходят из клуба.

"К сожалению, мы по-прежнему не знаем точно, в каких сочетаниях мы будем работать на втором сборе поэтому в Кисловодске находится большое количество молодежи. Мы подтягиваем ребят из "дубля" и готовим их к тем нагрузкам, которые предстоит им получить в дальнейшем.

Настроение на сегодняшний день двоякое. С одной стороны, очень рад после отпуска увидеть близких мне людей и возобновить работу с ними. С другой стороны, мы несем потери и можем не досчитаться ещё нескольких футболистов, а каждый игрок сегодня для нас на вес золота. Каждый день ситуация может кардинально измениться как в одну сторону, так и в другую", - цитирует Адиева ФК "Анжи".
Теги: Анжи
Сегодня, 10:15
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#2  Сибирячок   (Сегодня, 11:21)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Босх
ваще то надо писать " потере"....

ваще надо писать "вообще"
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Босх  Россия (Сегодня, 10:45)
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  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
ваще то надо писать " потере"....


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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