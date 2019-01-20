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Сборная России поздравила Владислава Игнатьева с днем рождения

Сборная России в твиттере поздравила защитника Владислава Игнатьева с его 32-м днем рождения.

"Поздравляем футболиста сборной России Владислава Игнатьева с днём рождения! Желаем Владиславу счастья, здоровья и всего самого хорошего!", - написано в поздравлении.

Теги: Сборная России Игнатьев
Сегодня, 12:44
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