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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Александр Коломейцев: боли уже нет, хочу вернуться в общую группу "Локомотив" в феврале
Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев рассказал о процессе восстановления после травмы и возможных сроках возвращения к тренировкам в общей группе.
12 октября 2018 года хавбек успешно перенёс операцию на одном из суставов.
"Моё состояние намного лучше, но до ребят ещё далеко. Пока в основном идёт работа на силу, тренажёрный зал, потихоньку бегаю: 5, 10, 15 минут в день. Плюс бассейн. Дискомфорта особо не испытываю, только после бега иногда бывает, когда устаю. Но боли в целом уже нет.
Уже проще быть рядом с командой. Поначалу было морально сложнее находиться рядом с полем, но не иметь возможности присоединиться к партнёрам. Сейчас даже пробежаться вокруг поля приятно.
Прогнозы по срокам возвращения в общую группу пока не дают, но хочется вернуться к третьему сбору", - цитирует Коломейева "Чемпионат.сом"
12 октября 2018 года хавбек успешно перенёс операцию на одном из суставов.
"Моё состояние намного лучше, но до ребят ещё далеко. Пока в основном идёт работа на силу, тренажёрный зал, потихоньку бегаю: 5, 10, 15 минут в день. Плюс бассейн. Дискомфорта особо не испытываю, только после бега иногда бывает, когда устаю. Но боли в целом уже нет.
Уже проще быть рядом с командой. Поначалу было морально сложнее находиться рядом с полем, но не иметь возможности присоединиться к партнёрам. Сейчас даже пробежаться вокруг поля приятно.
Прогнозы по срокам возвращения в общую группу пока не дают, но хочется вернуться к третьему сбору", - цитирует Коломейева "Чемпионат.сом"
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