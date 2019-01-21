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"Краснодар" намерен продлить контракт с Ари

"Краснодар" планирует подписать новый контракт с нападающим Ари, сообщают "Известия" .

По информации источника, краснодарский клуб предложит форварду сборной России контракт на год с опцией продления ещё на один сезон. Напомним, нынешнее соглашение бразильца с" быками" рассчитано до лета 2019 года.

Ари выступает за "горожан" с 2013 года. В конце февраля 2017 года форвард перешёл в "Локомотив" на правах аренды и выступал в московском клубе до конца сезона-2017/18.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Ари забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи в 10 матчах. В гонке бомбардиров турнира форвард занимает третье место, уступая только форварду "Спартака" Зе Луишу (7) и нападающему ЦСКА Фёдору Чалову (9).
Теги: Краснодар Ари
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