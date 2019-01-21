Новости партнеров

Игрок "Локомотива" высказался об участии в новом турнире

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук поделился мнением о турнире "Кубок Матч Премьер", в котором клуб примет участие.

"Это очень интересный опыт для нас. По сути, это похоже на турне — как у команд из лучших европейских лиг. С моей точки зрения, было бы, наверное, интереснее сыграть с клубами не из нашей лиги. А то с" Зенитом", "Спартаком" и "Ростовом" мы и так нередко встречаемся на внутренней арене", — цитирует Мирнчука газета "Известия" .
Теги: Локомотив
Сегодня, 05:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.