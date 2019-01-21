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Антон Миранчук: турнир в Катаре — это очень интересный опыт для "Локомотива"

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук поделился ожиданиями от участия в "Фонбет Кубке Матч Премьер", который будет проходить в Катаре с 21 по 29 января.

"Это очень интересный опыт для нас. По сути, это похоже на турне — как у команд из лучших европейских лиг. С моей точки зрения, было бы, наверное, интереснее сыграть с клубами не из нашей лиги. А то с" Зенитом"," Спартаком" и "Ростовом" мы и так нередко встречаемся на внутренней арене.

"Зенит" — лидер чемпионата, будет очень интересно с ними сыграть. Осталось много вопросов относительно нашей последней встречи. Посмотрим, в каком состоянии сейчас находимся мы и наши соперники", - цитирует Миранчука "Известия"
Теги: Миранчук Локомотив
Сегодня, 06:03
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