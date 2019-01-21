Новости партнеров

Агент о новом контракте Ари с "Краснодаром": впереди серьезный процесс обсуждений

Оливер Кабрера, представитель форварда "Краснодара" Ари, прокомментировал информацию о том, что южане готовы продлить контракт с 33-летним игроком сборной России по схеме "1+1".

"Все возможно, впереди еще серьезный процесс обсуждений. Ари — хороший игрок и интересен многими клубам.

Не исключения и российские команды, особенно когда у него есть паспорт РФ. Но, безусловно, в первую очередь будем договариваться с "Краснодаром" , где он чувствует себя очень комфортно", – сказал Кабрера.

"Известия"
Теги: Краснодар Ари
Сегодня, 07:31
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.