Газзаев: Россия не смешивает политику и спорт - в этом мы должны стать примером для всего мира

Депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев прокомментировал возможный переход защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого в петербургский "Зенит"."Спорт и политика, я думаю, это совершенно разные вещи. Но, к сожалению, в последнее время это по-другому воспринимается.Ракицкого знаю как великолепного защитника. Работая на Украине, видел, что тогда он был перспективным футболистом. Сейчас это опытный игрок. Для "Зенита" – это мощное пополнение, клуб приобрел очень качественного игрока.Не думаю, что болельщики как-то будут критичны. Тимощук сыграл за "Зенит", стал обладателем Кубка УЕФА и что от этого поменялось? Никогда Россия не смешивала политику со спортом, и должна в этом отношении стать примером для всего мира", – сказал Газзаев.