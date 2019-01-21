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Газзаев: Россия не смешивает политику и спорт - в этом мы должны стать примером для всего мира

Депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев прокомментировал возможный переход защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого в петербургский "Зенит".

"Спорт и политика, я думаю, это совершенно разные вещи. Но, к сожалению, в последнее время это по-другому воспринимается.

Ракицкого знаю как великолепного защитника. Работая на Украине, видел, что тогда он был перспективным футболистом. Сейчас это опытный игрок. Для "Зенита" – это мощное пополнение, клуб приобрел очень качественного игрока.

Не думаю, что болельщики как-то будут критичны. Тимощук сыграл за "Зенит", стал обладателем Кубка УЕФА и что от этого поменялось? Никогда Россия не смешивала политику со спортом, и должна в этом отношении стать примером для всего мира", – сказал Газзаев.

НСН
Теги: Газзаев
Сегодня, 09:28
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5
(2)
#5  spartak1975   (Сегодня, 10:37)
  • +2
  •  (4)
online

Россия это,наверное,единственная страна в мире где спорт высоких достижений и политика неразделимы
Регистрация: 17.11.2009 [жалоба]
#4  студия дускай   (Сегодня, 10:28)
  • +1
  •  (5)

сначала окунули спорт в выгребную яму кремлевской политики а теперь значит спорт вне политики
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#3  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 09:58)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: valerman40
Это интервью Пса как раз таки и говорит, что спорт у нас это прежде всего игры политиков.

smile Так же как межгалактический турнир.который он рекламировал
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#2  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 09:33)
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это интервью Пса как раз таки и говорит, что спорт у нас это прежде всего игры политиков.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#1  Nevalyashka Nevalyashka   (Сегодня, 09:33)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Реал»
Вранье!
Регистрация: 31.03.2015 [жалоба]
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