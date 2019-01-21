Новости партнеров

"Позор" - комментатор "Матч ТВ" раскритиковал телеканал Eurosport

Комментатор "Матч ТВ" Александр Шмурнов остался недоволен рекламными сюжетами во время трансляция матчей Australian Open на телеканале Eurosport.

"Поскольку люди, которые на "Евроспорте" креативят теннисные эфиры, начали лезть в бутылку, а многие читатели не понимают, о чем речь, повторю еще раз свое мнение четко и прямо: перекрывать прямой эфир сюжетиками ни о чем – позор и нарушение всей логики спортивного телевидения.

Кстати, интересно выяснить, не нарушают ли рекламные сюжетики, которые канал накладывает поверх спортивного эфира, контрактных правил. Надо запрос AusOpen и прочим направить для изучения…

Интересно, что сказала бы АПЛ, если бы по 5-7 минут в начале тайма вместо футбола показывали бы брендированные побочным спонсором сюжеты про то, на каких машинах ездит Стерлинг или какие животные нравятся Бенитесу", – написал Шмурнов в своем твиттере.
Сегодня, 10:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(7)
#8  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:53)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord
Цитата: tiki
и почти никому ненужный губерниев с биатлоном.

Как же вымораживает этот тип. С одной стороны хорошо что с футбола его тырнули, а с другой биатлон только с выключенным звуком можно смотреть...

Губер это пародия на спортивного комментатора. Скорее это прототип обычного шоумена, способного вести корпоротивы и свадьбы.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#7  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 10:50)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
и почти никому ненужный губерниев с биатлоном.

Как же вымораживает этот тип. С одной стороны хорошо что с футбола его тырнули, а с другой биатлон только с выключенным звуком можно смотреть...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#6  anonymous   (Сегодня, 10:44)
  • -1
  •  (3)
online

купи на сайте AusOpen безлимитку за 20 евро на все матчи и смотри без рекламы, в чём проблема?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#5  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 10:42)
  • -1
  •  (1)
online

А есть что- то позорнее МатчТВ и таких уродов, как шмурнов, генич, орлов, черданцев?


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#4  spartak1975   (Сегодня, 10:39)
  • +2
  •  (2)
online

Матч тв вот где действительно позорище
Регистрация: 17.11.2009 [жалоба]
#3  Apant1   (Сегодня, 10:30)
  • +4
  •  (6)

Евроспорт это частный канал, что хотят, то и делают, зато на государственных каналах, типа BBC рекламы нет вообще и можно нормально смотреть к примеру фильмы без рекламы. А вот у нас и все государственные каналы тампаксами промышляют, вот это позор.
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#2  manatee  Москва (Сегодня, 10:22)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Шмурнов и Черданцев - вот позор.
Регистрация: 16.08.2010 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 10:21)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
нарушение всей логики спортивного телевидения.

вот уж не шмурнову говорить. то Чалова обозвал. потом решил шустро прибраться за собой. этики нет ни грамма.
или как Россия 2 канал был. сколько шума было что главный спортивный канал. а в итоге фильмы с Сталлоне и почти никому ненужный губерниев с биатлоном.
сначала сами поднимите свой уровень и не ставьте во главе угла канделаки и камеди


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.