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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Позор" - комментатор "Матч ТВ" раскритиковал телеканал Eurosport
Комментатор "Матч ТВ" Александр Шмурнов остался недоволен рекламными сюжетами во время трансляция матчей Australian Open на телеканале Eurosport.
"Поскольку люди, которые на "Евроспорте" креативят теннисные эфиры, начали лезть в бутылку, а многие читатели не понимают, о чем речь, повторю еще раз свое мнение четко и прямо: перекрывать прямой эфир сюжетиками ни о чем – позор и нарушение всей логики спортивного телевидения.
Кстати, интересно выяснить, не нарушают ли рекламные сюжетики, которые канал накладывает поверх спортивного эфира, контрактных правил. Надо запрос AusOpen и прочим направить для изучения…
Интересно, что сказала бы АПЛ, если бы по 5-7 минут в начале тайма вместо футбола показывали бы брендированные побочным спонсором сюжеты про то, на каких машинах ездит Стерлинг или какие животные нравятся Бенитесу", – написал Шмурнов в своем твиттере.
"Поскольку люди, которые на "Евроспорте" креативят теннисные эфиры, начали лезть в бутылку, а многие читатели не понимают, о чем речь, повторю еще раз свое мнение четко и прямо: перекрывать прямой эфир сюжетиками ни о чем – позор и нарушение всей логики спортивного телевидения.
Кстати, интересно выяснить, не нарушают ли рекламные сюжетики, которые канал накладывает поверх спортивного эфира, контрактных правил. Надо запрос AusOpen и прочим направить для изучения…
Интересно, что сказала бы АПЛ, если бы по 5-7 минут в начале тайма вместо футбола показывали бы брендированные побочным спонсором сюжеты про то, на каких машинах ездит Стерлинг или какие животные нравятся Бенитесу", – написал Шмурнов в своем твиттере.
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