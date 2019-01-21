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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
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Против "Спартака" Карпин, но пока не Ерёменко. Стартует главный турнир российского межсезонья
Наконец-то наши команды возвращаются к делу. И пусть это всего лишь репетиция, в играх между принципиальными соперниками по чемпионату условия наверняка будут приближены к боевым. Что такое кубок "Матч Премьер" и чего ждать от его открытия?
Состав на кубок получился не идеальным, но довольно привлекательным для переживших полтора месяца строгой диеты, что была вызвана наступлением перерыва в российской премьер-лиге. Возрождая прерванную традицию товарищеских соревнований, - последний раз подобный турнир межсезонья проводился в 2013-м - согласились участвовать "Зенит", "Спартак", "Локомотив" и "Ростов".
Не хватило "Краснодара" и ЦСКА. Вторая команда чемпионата даже на такой стадии подготовки могла бы добавить динамики и стиля. ЦСКА - всего лишь сделать пару дополнительных вывесок, одна из которых имеет особое значения для нашего футбола. А значит - и для организаторов.
Насчет того, звали ли "Краснодар", в прессе не говорили. А вот ЦСКА, в очередной раз запершийся в тихом Кампоаморе, оказался в привычной манере прагматичен: клуб не захотел ломать подготовку к весне. Евгений Гинер даже не облизнулся на общий призовой фонд в 200 тысяч долларов, который будет распределен между всеми участниками, несмотря на информацию о бешеных долгах "армейцев".
В том числе любопытно, откуда у канала такие деньги, если регулярно доносятся слухи о финансовых проблемах Матча? Наверняка солидную сумму посулил Катар, в котором было решено проводить кубок. Шейхи старательно пиарятся перед ЧМ 2022 года и не стесняются - да и с чего бы им? - тратить на это деньги.
Возвращаясь к вопросам подготовки к сезону: если кто здорово этим рискует, то именно "Зенит". Питерцам играть 14 февраля в Лиге Европы, и скомканная предсезонка грозится сказаться на противостоянии с "Фенербахче". В любом случае винить можно будет только себя.
Подобные турниры уже были
С 2006 по 2008 проводили кубок Первого канала. Фонд Романа Абрамовича выделял аж 2 миллиона евро (не чета Матчу), которые должны были быть потрачены на развитие детского футбола.
Разительное отличие - на те соревнования приглашались украинские клубы: "Шахтёр" и "Динамо" Киев. Сейчас, понятное дело, такого мы себе позволить не можем из-за напряженной политической обстановки. Иногда попадались и представители других стран - Сербии и Израиля.
Еще проводился Объединенный чемпионат в 2013. В нём зарубились только украинские и российские команды.
"Спартак" и "Ростов". Их связь сейчас даже теснее, чем обычно
У клубов особые отношения. Сюда приезжал доказывать себе и всем вокруг Артём Дзюба, причем дважды, когда он ещё бредил ромбиком на груди. Сюда же брали на время Джано. Плетикоса заканчивал на донских землях. Александр Шикунов, который работал в "Спартаке" времён Червиченко, успел потрудиться и в Ростове-на-Дону. И это не говоря про отношения болельщиков, которые разделяют общую ненависть к одному сопернику.
Карпин называет перенос кубкового матча беспределом. И он прав
Но теперь "Спартак" и "Ростов" близки как никогда. Южан тренирует Карпин, про значение которого для "красно-белых" и говорить ничего не нужно. Не пригодившийся поначалу москвичам Гулиев раскрылся именно в "Ростове", а теперь ему предстоит засверкать в Москве. Перебежчик Ерёменко, от которого Кононов отказался, примерил на себя жёлтую форму.
Правда, в грядущей игре против "Спартака", скорее всего, Романа мы не увидим. Насчет этого отдельно пояснил Карпин:
- Роман на 99,9% не сыграет. Потому что игра уже через два дня, игрок только-только к нам присоединился.
"Ростов" даст Ерёменко шансы вернуться в большую игру. Воспользуется ли ими Роман?
Стоит ли в данном случае вспоминать ещё и про аренду Зуева или наличие в "Ростове" того же Паршивлюка?
На что будет интересно обратить внимание
Мы подробно обозревали игру "красно-белых" в первом товарищеском матче этого года. У нынешнего "Спартака" сильные стороны и слабости типичной команды Кононова: хорошая игра в пас, динамика впереди, но жуткие обрезы на своей половине поля, которые идут от необходимости играть низом, не срываясь на простоту. Уже сейчас будет любопытно проследить за тем, как справятся защитники, потому что решить вопросы обороны до конца у Кононова не получалось ни в одной команде.
"Спартак" сыграл первый матч в этом году. У Кононова есть проблемы с обороной, но впереди всё круто
И пусть в нападении "Ростов" команда не самая успешная, на душу "Спартака" может хватить даже с лихвой. О чем говорить, если дончане уже обыгрывали "красно-белых" в этом сезоне?
В случае с южанами любопытен центр поля. Гулиев и Юсупов ушли. Даже если Карпин решился бы опустить Ерёменко глубже, финн ещё, видимо, совсем не готов к тем объёмам, которые подразумевает позиция. В центр есть два новичка - Глебов и Зайнутдинов, - но даст ли им шанс Карпин одновременно, не ясно. Все зависит от их адаптации, подготовленности на данный момент.
"Ростов" потерял ещё и Юсупова. Кто будет играть у Карпина в центре?
Кстати, о ней - у "Ростова" есть небольшое преимущество. Несмотря на то, что "Спартак" вышел из отпуска раньше "Локо" и "Зенита", за донскими игроками они не успели: подопечные Карпина практически не отдыхали в новом году и начали работать уже шестого числа: "красно-белые" начали лишь через несколько дней. Если у "Спартака" продолжается первый сбор, то "Ростов" уже перешёл на вторую фазу подготовки.
Не факт, что это сыграет ключевую роль, но функциональное состояние у "Ростова" почти наверняка окажется лучше.
Кстати, если вам надоели те комментаторы, которые долгое время работают на Матче, у вас есть отличная возможность послушать молодых ребят, которые участвовали в конкурсе "Матч Премьер". Так что это ещё один повод заценить этот кубок.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Пресс-служба "Матч ТВ"
Состав на кубок получился не идеальным, но довольно привлекательным для переживших полтора месяца строгой диеты, что была вызвана наступлением перерыва в российской премьер-лиге. Возрождая прерванную традицию товарищеских соревнований, - последний раз подобный турнир межсезонья проводился в 2013-м - согласились участвовать "Зенит", "Спартак", "Локомотив" и "Ростов".
Не хватило "Краснодара" и ЦСКА. Вторая команда чемпионата даже на такой стадии подготовки могла бы добавить динамики и стиля. ЦСКА - всего лишь сделать пару дополнительных вывесок, одна из которых имеет особое значения для нашего футбола. А значит - и для организаторов.
Насчет того, звали ли "Краснодар", в прессе не говорили. А вот ЦСКА, в очередной раз запершийся в тихом Кампоаморе, оказался в привычной манере прагматичен: клуб не захотел ломать подготовку к весне. Евгений Гинер даже не облизнулся на общий призовой фонд в 200 тысяч долларов, который будет распределен между всеми участниками, несмотря на информацию о бешеных долгах "армейцев".
В том числе любопытно, откуда у канала такие деньги, если регулярно доносятся слухи о финансовых проблемах Матча? Наверняка солидную сумму посулил Катар, в котором было решено проводить кубок. Шейхи старательно пиарятся перед ЧМ 2022 года и не стесняются - да и с чего бы им? - тратить на это деньги.
Возвращаясь к вопросам подготовки к сезону: если кто здорово этим рискует, то именно "Зенит". Питерцам играть 14 февраля в Лиге Европы, и скомканная предсезонка грозится сказаться на противостоянии с "Фенербахче". В любом случае винить можно будет только себя.
Подобные турниры уже были
С 2006 по 2008 проводили кубок Первого канала. Фонд Романа Абрамовича выделял аж 2 миллиона евро (не чета Матчу), которые должны были быть потрачены на развитие детского футбола.
Разительное отличие - на те соревнования приглашались украинские клубы: "Шахтёр" и "Динамо" Киев. Сейчас, понятное дело, такого мы себе позволить не можем из-за напряженной политической обстановки. Иногда попадались и представители других стран - Сербии и Израиля.
Еще проводился Объединенный чемпионат в 2013. В нём зарубились только украинские и российские команды.
"Спартак" и "Ростов". Их связь сейчас даже теснее, чем обычно
У клубов особые отношения. Сюда приезжал доказывать себе и всем вокруг Артём Дзюба, причем дважды, когда он ещё бредил ромбиком на груди. Сюда же брали на время Джано. Плетикоса заканчивал на донских землях. Александр Шикунов, который работал в "Спартаке" времён Червиченко, успел потрудиться и в Ростове-на-Дону. И это не говоря про отношения болельщиков, которые разделяют общую ненависть к одному сопернику.
Карпин называет перенос кубкового матча беспределом. И он прав
Но теперь "Спартак" и "Ростов" близки как никогда. Южан тренирует Карпин, про значение которого для "красно-белых" и говорить ничего не нужно. Не пригодившийся поначалу москвичам Гулиев раскрылся именно в "Ростове", а теперь ему предстоит засверкать в Москве. Перебежчик Ерёменко, от которого Кононов отказался, примерил на себя жёлтую форму.
Правда, в грядущей игре против "Спартака", скорее всего, Романа мы не увидим. Насчет этого отдельно пояснил Карпин:
- Роман на 99,9% не сыграет. Потому что игра уже через два дня, игрок только-только к нам присоединился.
"Ростов" даст Ерёменко шансы вернуться в большую игру. Воспользуется ли ими Роман?
Стоит ли в данном случае вспоминать ещё и про аренду Зуева или наличие в "Ростове" того же Паршивлюка?
На что будет интересно обратить внимание
Мы подробно обозревали игру "красно-белых" в первом товарищеском матче этого года. У нынешнего "Спартака" сильные стороны и слабости типичной команды Кононова: хорошая игра в пас, динамика впереди, но жуткие обрезы на своей половине поля, которые идут от необходимости играть низом, не срываясь на простоту. Уже сейчас будет любопытно проследить за тем, как справятся защитники, потому что решить вопросы обороны до конца у Кононова не получалось ни в одной команде.
"Спартак" сыграл первый матч в этом году. У Кононова есть проблемы с обороной, но впереди всё круто
И пусть в нападении "Ростов" команда не самая успешная, на душу "Спартака" может хватить даже с лихвой. О чем говорить, если дончане уже обыгрывали "красно-белых" в этом сезоне?
В случае с южанами любопытен центр поля. Гулиев и Юсупов ушли. Даже если Карпин решился бы опустить Ерёменко глубже, финн ещё, видимо, совсем не готов к тем объёмам, которые подразумевает позиция. В центр есть два новичка - Глебов и Зайнутдинов, - но даст ли им шанс Карпин одновременно, не ясно. Все зависит от их адаптации, подготовленности на данный момент.
"Ростов" потерял ещё и Юсупова. Кто будет играть у Карпина в центре?
Кстати, о ней - у "Ростова" есть небольшое преимущество. Несмотря на то, что "Спартак" вышел из отпуска раньше "Локо" и "Зенита", за донскими игроками они не успели: подопечные Карпина практически не отдыхали в новом году и начали работать уже шестого числа: "красно-белые" начали лишь через несколько дней. Если у "Спартака" продолжается первый сбор, то "Ростов" уже перешёл на вторую фазу подготовки.
Не факт, что это сыграет ключевую роль, но функциональное состояние у "Ростова" почти наверняка окажется лучше.
Кстати, если вам надоели те комментаторы, которые долгое время работают на Матче, у вас есть отличная возможность послушать молодых ребят, которые участвовали в конкурсе "Матч Премьер". Так что это ещё один повод заценить этот кубок.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Пресс-служба "Матч ТВ"
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