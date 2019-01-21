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"Спартак" - "Ростов": Селихов, Зе Луиш и Зобнин не примут участия в матче

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов сообщил, что Александр Селихов, Зе Луиш и Роман Зобнин не сыграют в первом матче турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" с "Ростовом".

"Роман недавно перенёс операцию, и мы решили не рисковать. Временно он переведён на индивидуальный режим подготовки", — цитирует Вартапетова пресс-служба красно-белых.

Селихов и Зе Луиш пропустят игру с ростовской командой из-за температуры. Во время утренней тренировки они вместе совершили прогулку.

Матч "Спартак" — "Ростов" начнётся в 20:00 по московскому времени.
Теги: Зобнин Зе Луиш Селихов Ростов Спартак
Сегодня, 11:43
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#2  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 12:04)
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  •  (6)

Селихов и Зе Луиш пропустят игру с ростовской командой из-за температуры. Во время утренней тренировки они вместе совершили прогулку.


Трахенберк как всегда на высоте)))) А фотки взявшись за руки и в лунном свете- будут?)))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#1  Босх  Россия (Сегодня, 12:04)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Всем нас рать!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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