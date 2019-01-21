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Источник: хавбек "Леха" Дарко Йевтич может продолжить карьеру в "Краснодаре"

Полузащитник польского "Леха" Дарко Йевтич привлёк внимание клуба РПЛ.

По информации Mozzart Sport, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован "Краснодар".

Источник сообщает, что "Лех" уже получил предложение по Йевтичу от "Бирмингема" в размере € 2,6 млн, однако "Краснодар" готов заплатить за хавбека большую сумму.

В нынешнем сезоне польской Экстраклассы Йевтич принял участие в 11 матчах, в которых записал на свой счёт 2 гола.
Теги: Краснодар Лех
Сегодня, 11:52
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#1  Valar   (Сегодня, 12:45)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Утка, так как с легионерами уже явный перебор будет, хоть все и довольно качественные.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
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