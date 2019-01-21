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Сергей Юран: Дзюба - это наш русский танк

Российский специалист Сергей Юран поделился мнением о нападающем "Зенита" Артеме Дзюбе.

"Дзюба - настоящий русский танк. Он здорово работает корпусом, а это большой и тяжелый труд, я вам скажу. Защитник не может под тебя подлезть и далеко не всегда видно, чем он это компенсирует.

И на ахиллы наступит, и почки проверит, и по позвонку кулачком пройдется. Кроме Дзюбы не вижу нападающих, которые могли бы эту работу качественно делать. И да - Дзюба тоже живет игрой. У него мой девиз: с поля нужно уйти победителем, любой другой исход - разочарование", - приводит слова Юрана "Матч ТВ".
Теги: Юран Дзюба
Сегодня, 12:31
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