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Олег Шатов - о Семаке: Сергей Богданович смог раскрепостить команду

Хавбек "Зенита" Олег Шатов рассказал, что изменил Сергей Семак в команде.

"В игровом плане — не мне судить, наша задача играть. А в плане быта, общего подхода, игровой дисциплины — психологически теперь намного легче. Не стало какого-то давления извне. В удовольствие работаешь, готовишься, никто тебя не заставляет. Не проверяет каждый день твой вес или пульс. Сергей Богданович смог раскрепостить ребят. В том числе поэтому в начале сезона была такая легкость. И результат не заставил себя долго ждать.

Потом наступил спад, ну это не первый раз с "Зенитом" происходит. Я уже шестой сезон в команде, и из года в год нечто подобное так или иначе повторяется. Если говорить о конце ноября — начале декабря — это в том числе и психологический момент. Однозначно. Надо ломать эту нехорошую традицию. Надеюсь 2018-й — последний такой год, когда мы смазали концовку", - цитирует Шатова "Матч ТВ".
Теги: Шатов Зенит Семак
Сегодня, 13:17
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#2  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:34)
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Болеет за:
«Зенит»
Раскрепостились. Это заметно.
Олег, вы перепутали «раскрепостились» с «забили». Команда забила на игру на результат и тд. Семак , молодец, это его заслуга)) даже сомнений нет.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:05)
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Болеет за:
«Зенит»
Ты лучше играй хорошо,а не говори.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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