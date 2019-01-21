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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Олег Шатов - о Семаке: Сергей Богданович смог раскрепостить команду
Хавбек "Зенита" Олег Шатов рассказал, что изменил Сергей Семак в команде.
"В игровом плане — не мне судить, наша задача играть. А в плане быта, общего подхода, игровой дисциплины — психологически теперь намного легче. Не стало какого-то давления извне. В удовольствие работаешь, готовишься, никто тебя не заставляет. Не проверяет каждый день твой вес или пульс. Сергей Богданович смог раскрепостить ребят. В том числе поэтому в начале сезона была такая легкость. И результат не заставил себя долго ждать.
Потом наступил спад, ну это не первый раз с "Зенитом" происходит. Я уже шестой сезон в команде, и из года в год нечто подобное так или иначе повторяется. Если говорить о конце ноября — начале декабря — это в том числе и психологический момент. Однозначно. Надо ломать эту нехорошую традицию. Надеюсь 2018-й — последний такой год, когда мы смазали концовку", - цитирует Шатова "Матч ТВ".
"В игровом плане — не мне судить, наша задача играть. А в плане быта, общего подхода, игровой дисциплины — психологически теперь намного легче. Не стало какого-то давления извне. В удовольствие работаешь, готовишься, никто тебя не заставляет. Не проверяет каждый день твой вес или пульс. Сергей Богданович смог раскрепостить ребят. В том числе поэтому в начале сезона была такая легкость. И результат не заставил себя долго ждать.
Потом наступил спад, ну это не первый раз с "Зенитом" происходит. Я уже шестой сезон в команде, и из года в год нечто подобное так или иначе повторяется. Если говорить о конце ноября — начале декабря — это в том числе и психологический момент. Однозначно. Надо ломать эту нехорошую традицию. Надеюсь 2018-й — последний такой год, когда мы смазали концовку", - цитирует Шатова "Матч ТВ".
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