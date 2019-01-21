Новости партнеров

"Зенит" - фаворит "Кубка Матч Премьер" по мнению букмекеров

Аналитики букмекерских контор оценили шансы команд на победу в "Кубке Матч Премьер".

Фаворитом турнира считают "Зенит" . На победу питерцев предлагается ставить за 2.25. Вторым в списке потенциальных победителей идет московский "Спартак" с коэффициентом 2.60. Замыкает тройку "Локомотив" (2.90). Если обладателем трофея станет "Ростов", сыграет ставка с коэффициентом 3.85.

"Кубок Матч Премьер" пройдет 21–29 января в Дохе. Каждый из четырех участвующих клубов сыграет три матча по круговой системе.
Теги: Зенит Ростов Спартак Локомотив
Сегодня, 13:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 14:33)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oksva
Может и играть не будем ?

Давай так. Кубок матч премьер - вам, чемпионство - нам. По-моему честная сделка, вы ведь обожаете разные копы blush
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  oksva  Спб (Сегодня, 14:31)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Может и играть не будем ?


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.