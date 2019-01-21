"Зенит" - фаворит "Кубка Матч Премьер" по мнению букмекеров

Аналитики букмекерских контор оценили шансы команд на победу в "Кубке Матч Премьер".Фаворитом турнира считают "Зенит" . На победу питерцев предлагается ставить за 2.25. Вторым в списке потенциальных победителей идет московский "Спартак" с коэффициентом 2.60. Замыкает тройку "Локомотив" (2.90). Если обладателем трофея станет "Ростов", сыграет ставка с коэффициентом 3.85."Кубок Матч Премьер" пройдет 21–29 января в Дохе. Каждый из четырех участвующих клубов сыграет три матча по круговой системе.