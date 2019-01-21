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Александр Мостовой: говорят, что у Головина плохая команда. А он хороший, что ли?

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в "Эвертон".

"Я не хочу переходить на персоналии. Если есть предложение — пожалуйста, переходите, играйте! Что об этом лишний раз говорить? Может-не может…

У нас же Головин уехал. Играет так себе во Франции. И говорят уже, что команда плохая. А он хороший, что ли? Мы раньше уезжали, играли, правильно?", — цитирует Мостового "Спорт день за днем".

В нынешнем сезоне 22-летний Головин принял участие в 13 матчах чемпионата Франции и отдал 1 голевой пас.
Теги: Мостовой Головин
Сегодня, 14:26
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