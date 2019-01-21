Мацей Рыбус и Бенедикт Хеведес тренируются индивидуально, но могут сыграть с "Зенитом"

Футболисты "Локомотива" Мачей Рыбус и Бенедикт Хеведес на тренировочном сборе команды в Катаре в понедельник не тренировались в общей группе, ограничившись разминкой и пробежкой.По словам врача клуба, травм у игроков нет, им предоставлен отдых в связи с мышечной перегруженностью. Они имеют шансы сыграть в матче с "Зенитом".