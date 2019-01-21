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Дмитрий Баринов рассказал о своей мечте заиграть в АПЛ

Хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов сказал, что мечтает получить возможность поиграть в английской премьер-лиге.

"Я очень хочу заиграть в АПЛ и буду делать максимум, чтобы у меня это получилось. Это мой любимый чемпионат, я стараюсь не пропускать топ-игры. Но у меня такое мнение: нужно еще года два-три играть стабильно, проводить на поле все игры, приносить пользу команде во всех матчах. Вот это – ориентир, а Англия, скорее, мечта", - приводит слова Баринов "СЭ".
Теги: Локомотив Баринов
Сегодня, 15:04
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