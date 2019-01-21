Дмитрий Баринов: со сменой руководства в "Локомотиве" ничего не поменялось

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал, как команда отреагировала на смену руководства клуба.– Лично я – ничего не почувствовал. Ничего не поменялось пока. Понятно, что у каждого президента свои какие-то условия, детали. Но у нас все хорошо и, надеюсь, дальше будет только лучше. Знаете, сама команда особо не обращает внимания на подобные вещи. Мы – игроки, наша работа выходить на поле, делать свое дело на тренировках и в играх. А то, что происходит сверху, это не наше дело, не стоит туда лезть.