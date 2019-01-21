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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Дмитрий Баринов: со сменой руководства в "Локомотиве" ничего не поменялось
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал, как команда отреагировала на смену руководства клуба.
– Смену руководства в "Локомотиве" команда как-то почувствовала? Конфликт наверху отражался на игре в первой половине чемпионата?
– Лично я – ничего не почувствовал. Ничего не поменялось пока. Понятно, что у каждого президента свои какие-то условия, детали. Но у нас все хорошо и, надеюсь, дальше будет только лучше. Знаете, сама команда особо не обращает внимания на подобные вещи. Мы – игроки, наша работа выходить на поле, делать свое дело на тренировках и в играх. А то, что происходит сверху, это не наше дело, не стоит туда лезть.
"Спорт-Экспресс"
– Смену руководства в "Локомотиве" команда как-то почувствовала? Конфликт наверху отражался на игре в первой половине чемпионата?
– Лично я – ничего не почувствовал. Ничего не поменялось пока. Понятно, что у каждого президента свои какие-то условия, детали. Но у нас все хорошо и, надеюсь, дальше будет только лучше. Знаете, сама команда особо не обращает внимания на подобные вещи. Мы – игроки, наша работа выходить на поле, делать свое дело на тренировках и в играх. А то, что происходит сверху, это не наше дело, не стоит туда лезть.
"Спорт-Экспресс"
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