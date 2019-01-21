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РФС подтвердил дату кубкового матча "Ростов" - "Краснодар"

РФС сообщил дату матча 1/4 финала Кубка России "Ростов" - "Краснодар". Он состоится 24 февраля.

Матч был изначально поставлен на эту дату совместной комиссией РФС и лиг, однако затем клубы получили письмо от главы департамента профессионального футбола РФС Сергея Куликова – о возможном переносе игры.

"Ростов" возмутился переносом (аргументация – старт продажи билетов и перенос игры на будний день с выходного), "Краснодар" ратовал за перенос (аргументация – недовосстановление после игры Лиги Европы с "Байером").

РФС
Теги: Ростов Краснодар
Сегодня, 16:26
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#3  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:53)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Каждый год так. Одни возмущаются тем, что календарь составлял дурак, другие недоумевают, почему матч переносится с запланированной даты по календарю.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#2  sparwik53  Виктор (Сегодня, 17:38)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Оказывается есть еще вменяемые люди и в РФС,которые могут наступить на горло своей песне.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#1  ra6afb  cт.Новощербиновская (Сегодня, 17:26)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Краснодар»
ну и гнида Валера....


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Alex
Регистрация: 26.01.2009 [жалоба]
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