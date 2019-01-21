РФС подтвердил дату кубкового матча "Ростов" - "Краснодар"

РФС сообщил дату матча 1/4 финала Кубка России "Ростов" - "Краснодар". Он состоится 24 февраля.Матч был изначально поставлен на эту дату совместной комиссией РФС и лиг, однако затем клубы получили письмо от главы департамента профессионального футбола РФС Сергея Куликова – о возможном переносе игры."Ростов" возмутился переносом (аргументация – старт продажи билетов и перенос игры на будний день с выходного), "Краснодар" ратовал за перенос (аргументация – недовосстановление после игры Лиги Европы с "Байером").