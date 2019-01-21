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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Олег Кононов: планирую, что увидим Глушакова в игре с "Ростовом"
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов сообщил, что капитан команды Денис Глушаков должен сыграть в стартовом матче "Кубка МАТЧ ПРЕМЬЕР" с "Ростовом".
"Глушаков чувствует себя хорошо, тренируется в общей группе. Планирую, что мы увидим его в игре против "Ростова".
Второй сбор идет на увеличение нагрузок, и каждый игрок будет играть то время, к которому он готов. Говорить о нацеленности на результат не приходится, но игроки всегда хотят побеждать", - цитирует Кононова Sport24.
"Глушаков чувствует себя хорошо, тренируется в общей группе. Планирую, что мы увидим его в игре против "Ростова".
Второй сбор идет на увеличение нагрузок, и каждый игрок будет играть то время, к которому он готов. Говорить о нацеленности на результат не приходится, но игроки всегда хотят побеждать", - цитирует Кононова Sport24.
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