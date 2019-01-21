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Олег Кононов: планирую, что увидим Глушакова в игре с "Ростовом"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов сообщил, что капитан команды Денис Глушаков должен сыграть в стартовом матче "Кубка МАТЧ ПРЕМЬЕР" с "Ростовом".

"Глушаков чувствует себя хорошо, тренируется в общей группе. Планирую, что мы увидим его в игре против "Ростова".

Второй сбор идет на увеличение нагрузок, и каждый игрок будет играть то время, к которому он готов. Говорить о нацеленности на результат не приходится, но игроки всегда хотят побеждать", - цитирует Кононова Sport24.
Теги: Кононов Ростов Спартак
Сегодня, 16:30
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#2  Сибирячок   (Сегодня, 17:20)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ajax101
"Звезду" и капитана Спартака в товарищеском матче в основу?
Кононов решил по стопам Карреры отправиться?

Да дайте Конану поработать уже. ***и горлопаны уже...Все жуть какие умные, от фратрии до говна, один Федун дурак. Только если вы такие умные, что то не вижу в списке Форбс ваших имён. Да и в РПЛ ни разу не замечал. Всё больше на диванах под дешёвое пиво орёте, да за пастухами на стадио вопите.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  ajax101  Москва (Сегодня, 16:40)
  • -10
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
"Звезду" и капитана Спартака в товарищеском матче в основу?
Кононов решил по стопам Карреры отправиться?
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
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