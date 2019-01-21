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Валерий Карпин: шансов сыграть со "Спартаком" у Еременко нет

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что Роман Еременко точно не сыграет в первом матче "Кубка МАТЧ ПРЕМЬЕР" со своим бывшим клубом — "Спартаком".

"Шансов сыграть у него нет. Он не готов. Может выйти и сыграть, но риск огромный. Возможно, он сыграет 25 января", - цитирует Карпина Sport24.
Теги: Карпин Еременко Ростов Спартак
Сегодня, 17:02
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#1  safonas   (Сегодня, 17:29)
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все-таки не все так гладко со здоровьем то?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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