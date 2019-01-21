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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Александр Кокорин назвал своих критиков стадом баранов
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин охотно отвечает болельщикам, которые пишут ему в СИЗО.
Многие стараются поддержать футболиста, и в благодарность форвард не скупится на автографы. А вот в адрес тех, кто осуждает Кокорина и Мамаева за пьяные похождения, летят не самые теплые выражения.
В распоряжении "Невских новостей" оказалось письмо Александра Кокорина, которое пришло в ответ на послание одного из петербургских болельщиков. В нем спортсмен призывает не обращать внимания на "мнение народа" и даже сравнивает тех, кто критично относится ко всей скандальной истории, с парнокопытными.
"Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже", — пишет Александр Кокорин из СИЗО.
Футболист также заверил, что "скоро будет". Не обошлось и без всем известного лозунга болельщиков сине-бело-голубых "Зенит" — чемпион!".
Многие стараются поддержать футболиста, и в благодарность форвард не скупится на автографы. А вот в адрес тех, кто осуждает Кокорина и Мамаева за пьяные похождения, летят не самые теплые выражения.
В распоряжении "Невских новостей" оказалось письмо Александра Кокорина, которое пришло в ответ на послание одного из петербургских болельщиков. В нем спортсмен призывает не обращать внимания на "мнение народа" и даже сравнивает тех, кто критично относится ко всей скандальной истории, с парнокопытными.
"Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже", — пишет Александр Кокорин из СИЗО.
Футболист также заверил, что "скоро будет". Не обошлось и без всем известного лозунга болельщиков сине-бело-голубых "Зенит" — чемпион!".
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