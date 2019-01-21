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Александр Кокорин назвал своих критиков стадом баранов

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин охотно отвечает болельщикам, которые пишут ему в СИЗО.

Многие стараются поддержать футболиста, и в благодарность форвард не скупится на автографы. А вот в адрес тех, кто осуждает Кокорина и Мамаева за пьяные похождения, летят не самые теплые выражения.

В распоряжении "Невских новостей" оказалось письмо Александра Кокорина, которое пришло в ответ на послание одного из петербургских болельщиков. В нем спортсмен призывает не обращать внимания на "мнение народа" и даже сравнивает тех, кто критично относится ко всей скандальной истории, с парнокопытными.

"Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже", — пишет Александр Кокорин из СИЗО.

Футболист также заверил, что "скоро будет". Не обошлось и без всем известного лозунга болельщиков сине-бело-голубых "Зенит" — чемпион!".
Сегодня, 17:54
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#34  Евгений8  Санкт -Петербург (Сегодня, 19:34)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Эва как бараны встрепенулись... и почему бараны не любят когда их называют баранами...и как много их откликнулось то....вот уж точно стадо баранов flushed
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#33  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:32)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Цитата: mah
Исходя из его рассуждений: никаких выводов и извинений нет. Как только выйдет из СИЗО, ждите новых подвигов. Для рывка - пивка, для заводочки - водочки!

Пизды он огребёт по выходу от народа.


дело даже не в этом.
Кокорин- я не знаю, что с ним, правда, но он- ярчайший представитель той части населения, которая совершает какие-то деяния и искренне - ИСКРЕННЕ- не понимает, за что именно их потом пи3дят.
нет, он не мажор- эти целенаправленно глумятся, выпячивая себя напоказ, их задача- поставить себя выше общества и его правил.

кокориноиды- другие.
---именно кокориноиды ставят свои корыта, подпирая подъездную дверь.
именно кокориноиды выходят с колясками и выводком на площадки для скейтбординга (знаменитый случай) или с бойцовскими собаками на общественные площадки - и начинают выё6ываться, когда их оттуда гонят.
---именно кокориноиды давят людей на переходах, объезжая четвёртым рядом остановившиеся машины.
---именно кокориноиды (известный случай) попустительствуют откровенно хамскому поведению своих вы6лядков, агрессивно реагируя на замечание зае6авшихся смотреть на всё это окружающих, или меняют им обосранные памперсы в салоне самолёта на глазах у всех пассажиров.
---на одном ресурсе вычитал историю о том, как подобные персонажи бродили по крупному продуктовому супермаркету. открывали соки и йогурты и кормили так своих личинок. Но вскрытую упаковку ставили обратно на полки. И на вопрос А вы не окуели ? удивлённо заявляли А тебе что- больше всех надо ?

---именно кокориноиды потом делают удивлённое лицо с единственной мыслью Аштотакова?

кокориноиды- это новый тип быдла.
к сожалению.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#32  Сибирячок   (Сегодня, 19:14)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mah
Исходя из его рассуждений: никаких выводов и извинений нет. Как только выйдет из СИЗО, ждите новых подвигов. Для рывка - пивка, для заводочки - водочки!

Пизды он огребёт по выходу от народа.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#31  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:10)
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online
Болеет за:
«Спартак»

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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#30  oksva  Спб (Сегодня, 19:06)
  • +4
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
всё верно сказал. стадо баранов радостно хлопаем в ладоши. глядя на показательную порку. и свято верят что в России суды работают


Баран - реально ты . Какого хера ты сюда всю Россию приплёл ? Раз " суды не работают " , давай их отпустим ?" Всё верно сказал.." Уже цитировать кумира стал ? Правильно , не твоего же папу толпой" отоваривали" .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
#29  Сибирячок   (Сегодня, 19:06)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Письмописатель сдал полностью Кокошу, опубликовав личную переписку. Куле, один дебил болеет за зенит, второй играл за зенит, а мозгов у обоих на одно парнокопытное даже не набралось.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#28  junga  Сочи (Сегодня, 19:01)
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Oder8587
Народу, вероятно, надо было с восхищением и одобрением отнестись к тому, что пьяное быдло хамит окружающим и избивает с брательником человека, мирно пьющему кофе...


Народу надо меньше слепо верить зомбоящику и вбросам по "стадо баранов" тогда у него все шансы не стать этими баранами. Письмо на которое отвечал Кокорин никто в глаза не видел, где скрин, где полный текст переписки? Его нет и не надо, нужна кость, вырваная фраза, зато какая! Если ктото услышав слово баран принимает это на свой счет, он и есть баран. С видео то же самое, есть вброшеная картинка с люлями, а всего действия нет и не надо, что быдлу надо видеть, то ему и дают. То же и с судом, надо было придать остроты, сдалали вброс про якобы угрозу судье, все, готово, еще больше ненависти и оправдания кривосудию.


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#27  кацо  sirop4ik (Сегодня, 18:57)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
в лицо то слабо сказать.. один на один.. а так можно.. стул не прилетит.. я уж и вправду поверил что он что-то осознал
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
#26  mah  IBIZA (Сегодня, 18:53)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Исходя из его рассуждений: никаких выводов и извинений нет. Как только выйдет из СИЗО, ждите новых подвигов. Для рывка - пивка, для заводочки - водочки!


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Верность и сила
Регистрация: 17.07.2009 [жалоба]
#25  Realist2000   (Сегодня, 18:52)
  • +4
  •  (4)

Так до него и не дошло,что надо уметь молчать,раз кроме дерьма ничего изречь не способен... Если раньше думал,что наказание до февраля будет достаточно,то теперь думаю,что нужен реальный срок.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#24  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 18:51)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Отличная речь перед 8 февраля.
Судью и прокуроров со следаками в число баранов записал?
Давай Саша, жги. Усугубляй!
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#23  RenarTickle  Москва (Сегодня, 18:49)
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Горбатого могила исправит...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#22  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:47)
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hank Moody
где те самые,утверждающе,что он изменился? "Каким ты был,таким ты и остался"

Но ты и дорог мне такой laughing
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#21  Кристоф   (Сегодня, 18:43)
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Stark
тоже ты парнокопытный. Мудень и свинья

Ты там осторожнее - смотри не захлебнись в своих помоях.
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#20  Oder8587   (Сегодня, 18:40)
  • +8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Народу, вероятно, надо было с восхищением и одобрением отнестись к тому, что пьяное быдло хамит окружающим и избивает с брательником человека, мирно пьющему кофе...
Регистрация: 2.10.2016 [жалоба]
#19  Skyline  СПБ (Сегодня, 18:40)
  • -18
  •  (22)
online
Болеет за:
«Зенит»
всё верно сказал. стадо баранов радостно хлопаем в ладоши. глядя на показательную порку. и свято верят что в России суды работают


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#18  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 18:39)
  • +11
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Так его тюрьма еще не перевоспитала, нельзя выпускать не в коем случае, а то не за стул схватится вон как на народ обижен.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#17  Stark   (Сегодня, 18:37)
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
кандид,
ты НЕУЧ СВИНОУХИЙ laughing

Кристоф,
тоже ты парнокопытный. Мудень и свинья
Регистрация: 14.01.2019 [жалоба]
#16  кандид  Млечный путь (Сегодня, 18:35)
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Stark
Свиньи тоже парнокопытные кстати smile

ИШАКИ - самые парнокопытные в МИРЕ stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
#15  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 18:33)
  • +5
  •  (7)
online

Кто подставил барана Кокорина? Кто-то свои, из питерских. Только зачем?
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#14  СуперШтангист   (Сегодня, 18:31)
  • +5
  •  (15)
online
Болеет за:
«Терек»
Обычная защитная реакция, не судите парня строго, он же в Зените играет, поэтому мозгов лет на 15, как и у Аршавина с Кержаковым и Булановым с Быстровым, не говоря уже о Дзюбе, которого по уму опередит даже трёхлетний ребёнок.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#13  Volodia379   (Сегодня, 18:31)
  • +7
  •  (11)

Не гоже в его положении отвечать на то что про него пишут! Он прокололся не раз и не два так что надо помолчать! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#12  solkinox   (Сегодня, 18:30)
  • -6
  •  (6)

Заработок на ставках - maks-be t.ru
Регистрация: 21.01.2019 [жалоба]
#11  Савелий  Россия (Сегодня, 18:30)
  • +8
  •  (10)

Во как, "исправляется" пацан....(( А как извинялся после французских посиделок....
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#10  sparwik53  Виктор (Сегодня, 18:28)
  • +11
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Бараны вообще-то и сидят сейчас в СИЗО, ударить человека стулом без осознания последствий может только БАРАН.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#9  LIAZ677   (Сегодня, 18:27)
  • +12
  •  (14)

Баран бараном этот Кокорин.
Регистрация: 3.04.2013 [жалоба]
#8  Кристоф   (Сегодня, 18:26)
  • +7
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Stark
Свиньи тоже парнокопытные кстати

Ты кстати тоже.

Цитата: Хитрый Лис
Ну вобщем-то он прав, если вспомнить сколько тут сторонников невиноубиенного чиновника, особенно из поросячьего стада.

Я правильно понимаю - считаешь правильным что Кокорин с Мамаевым избили чиновника?
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#7  nofrills  Москва (Сегодня, 18:21)
  • +8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Динамо» М
типичное быдлятино
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#6  Роман Евсеенко   (Сегодня, 18:20)
  • +1
  •  (5)

Ни о чём
Регистрация: 30.11.2018 [жалоба]
#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:11)
  • -15
  •  (21)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну вобщем-то он прав, если вспомнить сколько тут сторонников невиноубиенного чиновника, особенно из поросячьего стада.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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