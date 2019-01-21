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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Дмитрий Баринов: сыгранность - сильная сторона "Локомотива"
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов сказал, что его не беспокоит отсутствие новичков в команде.
– У вас, фактически, нет изменений в команде во время зимней паузы, ни одного усиления. "Локо" ждут проблемы весной?
– Наоборот, есть сыгранность, и это скорее плюс. Какой бы сильный игрок не приходил, ему нужна адаптация в коллективе, даже если это звездный футболист из нашего чемпионата. Костяк, который у нас есть, способен добиваться результата, все это знают. Мы все друг друга понимаем и на поле, и за его пределами. Сыгранность – одна из сильных сторон команды, которая нам поможет весной.
"Спорт-Экспресс"
– У вас, фактически, нет изменений в команде во время зимней паузы, ни одного усиления. "Локо" ждут проблемы весной?
– Наоборот, есть сыгранность, и это скорее плюс. Какой бы сильный игрок не приходил, ему нужна адаптация в коллективе, даже если это звездный футболист из нашего чемпионата. Костяк, который у нас есть, способен добиваться результата, все это знают. Мы все друг друга понимаем и на поле, и за его пределами. Сыгранность – одна из сильных сторон команды, которая нам поможет весной.
"Спорт-Экспресс"
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