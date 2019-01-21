Новости партнеров

Дмитрий Баринов: сыгранность - сильная сторона "Локомотива"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов сказал, что его не беспокоит отсутствие новичков в команде.

– У вас, фактически, нет изменений в команде во время зимней паузы, ни одного усиления. "Локо" ждут проблемы весной?

– Наоборот, есть сыгранность, и это скорее плюс. Какой бы сильный игрок не приходил, ему нужна адаптация в коллективе, даже если это звездный футболист из нашего чемпионата. Костяк, который у нас есть, способен добиваться результата, все это знают. Мы все друг друга понимаем и на поле, и за его пределами. Сыгранность – одна из сильных сторон команды, которая нам поможет весной.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Баринов Локомотив
Сегодня, 18:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.