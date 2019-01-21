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Главный тренер "Анжи": все идет к банкротству

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев подчеркнул, что на данный момент для махачкалинцев актуален вопрос сохранения клуба, а не удержания места в премьер-лиге.

"Наши шансы остаться в премьер-лиге уменьшаются с каждым днем. С каждой потерей футболиста. Это объективная реальность. Моя задача – из того, что есть, сколотить боеспособную команду, за которую весной не было бы стыдно. Вообще, если честно, сейчас нужно думать не о месте в таблице, а том, как сохранить "Анжи". Потому что все идет к банкротству. Оно неизбежно, если до лета финансовая ситуация не изменится. Вне зависимости от того, вылетит клуб или нет", - цитирует Адиева "Спорт-Экспресс".
Теги: Адиев Анжи
Сегодня, 19:35
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#4  СуперШтангист   (Сегодня, 21:05)
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online
Болеет за:
«Терек»
Надеюсь, что президент даст указание выделить "Анжи" средства из бюджета, а недостающее можно и с остальных жителей России (кроме Дагестана и Чечни) собрать, повысив им плату за коммунальные услуги, они же всё равно будут платить, даже, если в 10 раз увеличить.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#3  tiki  Москва (Сегодня, 20:26)
  • 0
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online
Болеет за:
ЦСКА
ну а чем вы лучше Томи, которая почти весь сезон молодняком играла?
вон, Соболев в Крыльях играет
а как клуб вообще не жалко


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:23)
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online
Болеет за:
«Зенит»
давно пора
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  filin89  Коми Африка (Сегодня, 19:38)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Да и xyй на вас
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
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