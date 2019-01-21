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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Главный тренер "Анжи": все идет к банкротству
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев подчеркнул, что на данный момент для махачкалинцев актуален вопрос сохранения клуба, а не удержания места в премьер-лиге.
"Наши шансы остаться в премьер-лиге уменьшаются с каждым днем. С каждой потерей футболиста. Это объективная реальность. Моя задача – из того, что есть, сколотить боеспособную команду, за которую весной не было бы стыдно. Вообще, если честно, сейчас нужно думать не о месте в таблице, а том, как сохранить "Анжи". Потому что все идет к банкротству. Оно неизбежно, если до лета финансовая ситуация не изменится. Вне зависимости от того, вылетит клуб или нет", - цитирует Адиева "Спорт-Экспресс".
"Наши шансы остаться в премьер-лиге уменьшаются с каждым днем. С каждой потерей футболиста. Это объективная реальность. Моя задача – из того, что есть, сколотить боеспособную команду, за которую весной не было бы стыдно. Вообще, если честно, сейчас нужно думать не о месте в таблице, а том, как сохранить "Анжи". Потому что все идет к банкротству. Оно неизбежно, если до лета финансовая ситуация не изменится. Вне зависимости от того, вылетит клуб или нет", - цитирует Адиева "Спорт-Экспресс".
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