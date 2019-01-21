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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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ЦСКА забил 5 безответных голов "Вентспилсу"
ЦСКА разгромил "Вентспилс" в контрольном матче на сборах в Кампоаморе. Игра стала первой для армейцев в 2019 году.
Товарищеский матч
ЦСКА – "Вентспилс" 5:0
Голы: Эрнандес, 8, Нисимура, 26, Жамалетдино, 27, Дзагоев, 58 (пен.), Бийол, 87
ЦСКА: Помазун, Ефремов, Бийол, Чернов, Матвийчук, Тикнизян, Обляков, Кучаев, Нисимура, Жамалетдинов, Эрнандес (Дзагоев, 46)
Предупреждения: Кучаев, 40
Товарищеский матч
ЦСКА – "Вентспилс" 5:0
Голы: Эрнандес, 8, Нисимура, 26, Жамалетдино, 27, Дзагоев, 58 (пен.), Бийол, 87
ЦСКА: Помазун, Ефремов, Бийол, Чернов, Матвийчук, Тикнизян, Обляков, Кучаев, Нисимура, Жамалетдинов, Эрнандес (Дзагоев, 46)
Предупреждения: Кучаев, 40
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