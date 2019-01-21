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ЦСКА забил 5 безответных голов "Вентспилсу"

ЦСКА разгромил "Вентспилс" в контрольном матче на сборах в Кампоаморе. Игра стала первой для армейцев в 2019 году.

Товарищеский матч

ЦСКА – "Вентспилс" 5:0

Голы: Эрнандес, 8, Нисимура, 26, Жамалетдино, 27, Дзагоев, 58 (пен.), Бийол, 87

ЦСКА: Помазун, Ефремов, Бийол, Чернов, Матвийчук, Тикнизян, Обляков, Кучаев, Нисимура, Жамалетдинов, Эрнандес (Дзагоев, 46)

Предупреждения: Кучаев, 40
Теги: ЦСКА
Сегодня, 19:57
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#9  Stark   (Сегодня, 21:05)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Тебя чмошника вообще не спрашивал никто. Из папиной жопы вылез, дитя двух геев млять и воняешь везде
Регистрация: 14.01.2019 [жалоба]
#8  anonymous   (Сегодня, 21:05)
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  •  (1)
online

Цитата: СуперШтангист
Цитата: Макс. Р.
Вторым составом. От первого жду ещё большего.

Типа Вентспилс выставил сильнейший))
Судя по новости, Вентспилс всей командой сидели на лавке (состава на поле я не вижу), ослы играли против пустого места, и всего 5 забили, хотя там 3 за минуту надо отгружать.


Забавляет, когда российские спортивные журналисты, даже не удосуживаются написать состав соперника или хотя бы погуглить и скопировать, зато мнят себя экспертами. joy

свинья иди на ветку с Ростовым
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#7  СуперШтангист   (Сегодня, 21:03)
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Макс. Р.
Вторым составом. От первого жду ещё большего.

Типа Вентспилс выставил сильнейший))
Судя по новости, Вентспилс всей командой сидели на лавке (состава на поле я не вижу), ослы играли против пустого места, и всего 5 забили, хотя там 3 за минуту надо отгружать.


Забавляет, когда российские спортивные журналисты, даже не удосуживаются написать состав соперника или хотя бы погуглить и скопировать, зато мнят себя экспертами. joy
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#6  ccv3ccv2   (Сегодня, 20:50)
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Цитата: Коляс
Эрнандес это железная основа когда здоров.

Как ты это разглядел?

За пару матчей, что сыграл, мазал многовато.
Регистрация: 4.01.2019 [жалоба]
#5  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 20:46)
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вторым составом. От первого жду ещё большего.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#4  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 20:26)
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  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Евгений Буров
из основы только Обляков и больной Дзагоев а сыграли вери гуд wink

Эрнандес это железная основа когда здоров.
Сегодня даже капитанил.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
#3  Евгений Буров   (Сегодня, 20:11)
  • +1
  •  (5)
online

из основы только Обляков и больной Дзагоев а сыграли вери гуд wink
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
#2  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 20:05)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Гуд !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#1  Stark   (Сегодня, 20:03)
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вот и прекрасно)
Регистрация: 14.01.2019 [жалоба]
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