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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Штаб сборной России во главе с Черчесовым посетил матч "Спартак" - "Ростов"
На стартовом матче "Фонбет Кубка Матч Премьер" "Спартак" - "Ростов" присутствуют тренеры сборной России: главный тренер Станислав Черчесов, ассистент Мирослав Ромащенко, тренер вратарей Гинтарас Стауче, тренер по физподготовке Владимир Паников.
Тренерский штаб сборной России готовится к просмотру матча #СпартакРостов pic.twitter.com/6AbTqolzjW— СЭ Футбол РПЛ (@football_se) January 21, 2019
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