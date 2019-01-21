Георгий Джикия: шесть очков - не тот отрыв

Защитник "Спартака" Георгий Джикия пообещал, что команда поборется за чемпионский титул.– Не принципиально. Главное – выйти. Но бороться будем за самые высокие места. Группа хорошая. И не только с Бельгией интересно сыграть. Все в наших руках, главное – подойти без травм к турниру. Думаю, все будет хорошо.– У нас есть расстройство, что не заняли первое место. Это было реально.– Задачу ставлю такую же, как всегда. Самое главное – интересы команды. Ее задачи это и мои задачи. Двигаемся в одном направлении.– Шесть очков – не тот отрыв, чтобы опускать руки. Вцепимся. Нам все по силам. Хороший подбор игроков, отличная атмосфера и все знают свою миссию. Результат должен прийти.