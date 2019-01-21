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Георгий Джикия: шесть очков - не тот отрыв

Защитник "Спартака" Георгий Джикия пообещал, что команда поборется за чемпионский титул.

– С какого места сборная выйдет на Евро-2020?

– Не принципиально. Главное – выйти. Но бороться будем за самые высокие места. Группа хорошая. И не только с Бельгией интересно сыграть. Все в наших руках, главное – подойти без травм к турниру. Думаю, все будет хорошо.

– Лига наций какие впечатления оставила?

– У нас есть расстройство, что не заняли первое место. Это было реально.

– Ваша мотивация на 2019-й?

– Задачу ставлю такую же, как всегда. Самое главное – интересы команды. Ее задачи это и мои задачи. Двигаемся в одном направлении.

– "Спартаку" реально догнать лидеров и побороться за чемпионство?

– Шесть очков – не тот отрыв, чтобы опускать руки. Вцепимся. Нам все по силам. Хороший подбор игроков, отличная атмосфера и все знают свою миссию. Результат должен прийти.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Джикия Спартак
Сегодня, 21:37
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(4)
#2  Frankenstein   (Сегодня, 22:23)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Поносный Зенит
Наверное все заметили какая-нибудь тухлая победа и в стане свиных начинаются разговоры-да мы такие сякие...

Вам вообще никаких побед с Семачком не светит
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:56)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Наверное все заметили какая-нибудь тухлая победа и в стане свиных начинаются разговоры-да мы такие сякие... smiley


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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