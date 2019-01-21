Новости партнеров

Валерий Карпин: у "Ростова" во 2-м тайме ослаб прессинг? И?

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч ТВ" прокомментировал поражение от "Спартака" (2:1) на турнире в Катаре.

"Не люблю говорить про упущенные или не упущенные возможности. Сегодня посмотрели состав из 20 игроков. Я бы сказал иначе – матч травмы. Пока нельзя говорить надолго выбыл Вилюш или нет. Гулиев сказал, что у "Ростова" во втором тайме ослаб прессинг? И?" – сказал Карпин.
Теги: Карпин Ростов Спартак
Сегодня, 22:31
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  нетрал   (Сегодня, 22:39)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
Легендарное "Ну и?" теперь стало просто "И?"... Жаль...

ещё "ичто?"
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 22:32)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Терек»
Легендарное "Ну и?" теперь стало просто "И?"... Жаль...
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.