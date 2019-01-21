Валерий Карпин: у "Ростова" во 2-м тайме ослаб прессинг? И?

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч ТВ" прокомментировал поражение от "Спартака" (2:1) на турнире в Катаре."Не люблю говорить про упущенные или не упущенные возможности. Сегодня посмотрели состав из 20 игроков. Я бы сказал иначе – матч травмы. Пока нельзя говорить надолго выбыл Вилюш или нет. Гулиев сказал, что у "Ростова" во втором тайме ослаб прессинг? И?" – сказал Карпин.