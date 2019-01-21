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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Ротенберг: хочу показать пример своим детям, что иногда бывает очень тяжело, но ты должен из этого выйти победителем (3)
Ротенберг: хочу показать пример своим детям, что иногда бывает очень тяжело, но ты должен из этого выйти победителем (3)
11:18
Против "Спартака" Карпин, но пока не Ерёменко. Стартует главный турнир российского межсезонья (4)
Против "Спартака" Карпин, но пока не Ерёменко. Стартует главный турнир российского межсезонья (4)
Валерий Карпин: у "Ростова" во 2-м тайме ослаб прессинг? И?
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч ТВ" прокомментировал поражение от "Спартака" (2:1) на турнире в Катаре.
"Не люблю говорить про упущенные или не упущенные возможности. Сегодня посмотрели состав из 20 игроков. Я бы сказал иначе – матч травмы. Пока нельзя говорить надолго выбыл Вилюш или нет. Гулиев сказал, что у "Ростова" во втором тайме ослаб прессинг? И?" – сказал Карпин.
"Не люблю говорить про упущенные или не упущенные возможности. Сегодня посмотрели состав из 20 игроков. Я бы сказал иначе – матч травмы. Пока нельзя говорить надолго выбыл Вилюш или нет. Гулиев сказал, что у "Ростова" во втором тайме ослаб прессинг? И?" – сказал Карпин.
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