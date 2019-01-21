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Олег Кононов: Глушаков делает свое дело

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов оценил игру капитана и хавбека команды Дениса Глушакова в матче с "Ростовом" (2:1) в рамках турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер".

– Правда, что с выходом Глушакова игра "Спартака" значительно изменилась?

– Давайте не будет хвалить Дениса, он делает свое дело. Это умный футболист достаточно. Он – опытный, он – капитан команды. Понятно, что он хочет команду завести, сделать конкретный, рабочий настрой на победу, только на победу. Это качество у него есть, но оно и раньше было. То, что он сегодня забил в концовке это делает ему честь.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кононов Глушаков Спартак
Сегодня, 22:32
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