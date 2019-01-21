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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Олег Кононов: Глушаков делает свое дело
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов оценил игру капитана и хавбека команды Дениса Глушакова в матче с "Ростовом" (2:1) в рамках турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер".
– Правда, что с выходом Глушакова игра "Спартака" значительно изменилась?
– Давайте не будет хвалить Дениса, он делает свое дело. Это умный футболист достаточно. Он – опытный, он – капитан команды. Понятно, что он хочет команду завести, сделать конкретный, рабочий настрой на победу, только на победу. Это качество у него есть, но оно и раньше было. То, что он сегодня забил в концовке это делает ему честь.
"Спорт-Экспресс"
– Правда, что с выходом Глушакова игра "Спартака" значительно изменилась?
– Давайте не будет хвалить Дениса, он делает свое дело. Это умный футболист достаточно. Он – опытный, он – капитан команды. Понятно, что он хочет команду завести, сделать конкретный, рабочий настрой на победу, только на победу. Это качество у него есть, но оно и раньше было. То, что он сегодня забил в концовке это делает ему честь.
"Спорт-Экспресс"
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