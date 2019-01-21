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Игорь Рабинер признан лучшим спортивным журналистом мира

Обозреватель "Спорт-Экспресс" Игорь Рабинер стал победителем престижного конкурса Международной ассоциации спортивной прессы AIPS Sports Media Awards.

Рабинер выиграл главный приз в категории "Пишущая журналистика", номинация "Лучшая колонка".

Церемония нового мирового конкурса спортивной журналистики состоялась в Лозанне. Ее провела Международная ассоциация спортивной прессы (АИПС), основанная в 1924 году в Париже и объединяющая репортеров из 130 стран мира, которые пишут о спорте. До 2018 года общемировой премии, своего рода "Оскара" в спортивной журналистике, не существовало. О его создании было объявлено в феврале в Пхенчхане, во время зимней Олимпиады.

Конкурс, проводимый в восьми номинациях (в пишущей, видео-, аудио– и фотожурналистике), вызвал громадный интерес: для участия в нем было подано 1273 заявки из 119 стран. В тройки лучших, каждый в своей номинации, вошли двое россиян – Игорь Рабинер и фотокорреспондент агентства "Спутник" Алексей Филиппов (работа "Фуркад", категория "Фотожурналистика", номинация "Спортивное действо").

Конкурентами Рабинера за высшую награду были журналист английской The Daily Telegraph Оливер Браун и репортер издания "Спорт в Румынии" Думитру Граур. В церемонии AIPS Sports Media Awards принял участие президент МОК Томас Бах.
Теги: Рабинер
Вчера, 23:20
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#7  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:53)
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smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#6  томас   (Вчера, 23:51)
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Цитата: Хитрый Лис
Книга "Как убивали Спартак" перевернула всю мою жизнь, открыла мне новые горизонты


Я думаю, ее скоро введут в обязательную школьную программу с 5-го по 11 классы. На факультетах журналистике откроют "кафедры Рабинера". Под патронажем Комитета по культуре РФ должны проходить ежегодные международные "Рабинеровские чтения" и международный фестиваль "Дни Рабинера" в Тарасовке.
Один из аэропортов столицы однозначно должен получить название " им. Рабинера". Я думаю это будет Внуково.
Ну и бронзовый памятник в районе Садового Кольца.Это даже не обсуждается. Заслужил.


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куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#5  СуперШтангист   (Вчера, 23:41)
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online
Болеет за:
«Терек»
Таких лошков я не читаю, Sky Sports намного информативнее, не удивлюсь купленной премии.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#4  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:38)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: томас
Пожалуй Рабинера можно поставить в один ряд с Хэмингуэем, Ремарком, Толстым и Пастренаком.

Миллионы людей в мире засыпают с томиком Рабинера под подушкой.

Книга "Как убивали Спартак" перевернула всю мою жизнь, открыла мне новые горизонты. Я почувствовал, что больше не смогу жить, как до прочтения этого бестселлера.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  томас   (Вчера, 23:37)
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Цитата: Saveger
я горд тем, что рабинер - мой современник


Нам всем посчастливилось жить в одной эпохе, которую потом назовут "эпохой Рабинера" или рабинеровщиной.
Пожалуй Рабинера можно поставить в один ряд с Хэмингуэем, Ремарком, Толстым и Пастренаком.

Миллионы людей в мире засыпают с томиком Рабинера под подушкой.


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куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#2  kpa6  Москва (Вчера, 23:34)
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Болеет за:
«Локомотив»
Кто бы что ни говорил, но это уровень! Мои поздравления)) bowtie
Регистрация: 12.09.2011 [жалоба]
#1  Saveger  СПб (Вчера, 23:33)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
я горд тем, что рабинер - мой современник


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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