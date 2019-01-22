Игорь Гамула: критика в отношении Глушакова наиграна

Известный тренер Игорь Гамула считает наигранной критику в адрес капитана "Спартака" Дениса Глушакова.– Да, Денис похоронил своих ростовских любителей футбола. Так бывает.– Да вся эта критика наиграна… Но у нас если за кого-то зацепятся, то уже не отвязываются… Денис – парень крепкий. Романцев посоветовал ему закрыться на базе и пахать. Он, по-моему, так и делает. Ни с кем особо не общается, а усиленно работает. Сегодня забил гол своим (улыбается). Теперь, думаю, критиков у него поубавится.