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Дмитрий Тарасов: возможно, я не поехал на ЧМ из-за той драки в баре

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов заявил, что причиной его непопадания в заявку сборной России на ЧМ-2018 могла стать драка в баре.

"Я слышал эту версию и задумывался над этим. Скажу так: это возможно. Нет, с Черчесовым я не разговаривал.

Люди попадают в сборную, когда стабильно выступают за свой клуб. Концовку чемпионского сезона я провёл в основном составе, игр 10 точно. Мы выиграли золото, и я на 90 процентов был уверен, что в расширенный список попаду. А дальше уже всё бы зависело от меня. Но я не попал, так сложилось – ничего страшного, живём и работаем дальше.

Могла ли это быть провокация? Всё может быть. Я не знаю, как эту ситуацию описывают люди. Меня обвиняли в том, что я пил, хотя я не пил. Вот именно это больше зацепило. Пообщались, пожали руки. Человек сказал: "Извини". А на следующий день полиция, заявления и так далее. Но у меня в жизни много было такого, это уже история", - приводит слова игрока "СЭ".
Теги: Тарасов Локомотив Сборная России
Сегодня, 09:38
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(3)
#3  serega_user  serega_user (Сегодня, 10:42)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
smile да-да, именно из этого)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#2  dima0501   (Сегодня, 10:39)
  • +2
  •  (2)

Этот товарисч себя сильно переоценивает,на хрен он кому сдался,,деревяха.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 10:01)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Странно, что тебя за эту драку не посадили. Хотя, там же не чиновнику пистолет в лицо совали, а простому болельщику.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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