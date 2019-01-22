Кубок Матч Премьер продолжается. "Зениту" предстоит играть с "Локо"

На очереди товарищеского турнира, призванного развлечь болельщиков в засушливый зимний период, а футболистам дать необходимую нагрузку и практику, встреча между действующим чемпионом и главным номинантом на победу в РПЛ.Заруба между "Спартаком" и "Ростовом" показала, что на привычный футбол главный кубок межсезонья походит мало. И дело здесь даже не в плохой игровой и физической форме, не только в отсутствии ясной мотивации. Точнее, не только в этом. Дело в регламенте, который позволяет поменять в перерыве всю команду, что разваливает матч на два малопохожих и малосовместных куска, из-за которых матч даже не претендует на целостность.Впрочем, понятно, что это необходимость: потому что иначе в рамках подготовки к сезону никто просто не согласился бы участвовать.Но смотреть турнир Матч Премьер все равно можно и нужно. Во-первых, это лучше, чем киснуть у печей за двойными стеклами зимними бесфутбольными вечерами. Во-вторых, даже такие игры дают уйму наблюдений.Одно только вчерашнее: и ренессанс Глушакова, и наисочнейший провал Логашова, который слил весь матч для "Ростова" чуть ли не в одиночку, и демонстрация класса Мелкадзе, за который стоило бы гнать Бушманова (который ставил Мелкадзе, но только не Чалова в сборной!) веником в Сибирь - богатый опыт, способный в эмоциональном плане дать столько же удовлетворения, сколько даёт официальный матч.Что первое приходит в голову, когда мы говорим о питерцах в зимнее межсезонье 2019? Паредес в "ПСЖ"? Или всё-таки в "Челси"? 55 миллионов евро или 35? А что насчёт "Спортинга" и Акуньи? Международный скандал в лице появления в России украинского футболиста?Сергей Семак ещё осенью бил копытом землю на тему новых игроков. Несмотря на перегруженность состава, он упорно утверждал, что "Зенит" недоукомплектован. Даже произошла история в инстаграме, в котором Семак на вопрос подписчика, когда будут трансферы, ответил, что он сам их ждёт.Поэтому есть ощущение, что мы будем смотреть на "Зенит", ещё не до конца сформированный. На тот "Зенит", который ещё изменится. Хотя, на самом деле, основы команды останутся основами и какие-то выводы можно будет делать уже по первому матчу года.В команде "Локомотив" практически нет новостей. В отличие от клуба с таким же названием.Новых подписаний Юрий Павлович не получил, но при этом никто и не ушёл. Травм в последнее время, слава Богу, тоже не было. Москвичи даже в плане каких-то элементарных разговоров о переходах не шумят: такое ощущение, что "Локо" даже и не пытался никого подписывать этой зимой.Из последнего, что может взбодрить, только комментарий жизнерадостного Кверквелии:- Грузинские корни и фамилия нового гендиректора (Василий Кикнадзе) – это хороший знак? Конечно, вы же знаете, как грузины приносят "Локомотиву" победы. Лигу Европы теперь возьмем как минимум. Хотя лучше для начала давайте еще раз победим в чемпионате.Именно с этой фамилией в клубе и связаны большие перестановки. Ушёл Геркус. Сначала вроде бы покидал "Локо" залихватски, но в спину полетели упрёки и чуть ли не обвинения. Оказалось дыра в бюджете выросла в два с половиной раза, а внутри клуба теперь проводят тщательное расследование.Так что у "железнодорожников" новое руководство. И в связи с предпоследней властью в "Локо" перемены на этом посту ожидаются с тревогой: как бы снова чего ни вышло."Зениту" этот турнир может повредить больше всех. Хорошо известно, насколько такие кубки дурно влияют на подготовку, а заканчивать оную питерцам придется раньше всех. Если тот же "Локомотив" из-за переноса Кубка России стартует в чемпионате только 3 марта, то команда Семака будет вынуждена 12 числа отправиться в Турцию, чтобы рубиться в Лиге Европы.Хотя тут есть и смягчающий элемент: команда в любом случае собиралась в Катар. Так что менять страны и сборы не пришлось. Но лишняя мотивация, желание победить тот же "Спартак", вполне может сыграть злую шутку и что-нибудь испортить. Не зря же Карпин здорово пошутил, когда узнал, что Семак и так собирался проводить здесь сборы:- Понятно, опять всё под "Зенит" сделали. Привезли им соперников.Впрочем, при тех переменах, которые волен вносить тренер по ходу матча, у Семака есть все возможности не дать никому из футболистов слишком увлекаться. В этом для тренеров, конечно, большой плюс.Главное, чтобы получилось не как вчера с "Ростовом": без травм и уж тем более без серьёзных.